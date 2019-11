Sport



Stage annuale con il famoso maestro giapponese Hiroshi Shirai

venerdì, 29 novembre 2019, 11:30

Si e svolto a Lucca presso il palasport il consueto stage annuale con il famoso maestro giapponese Hiroshi Shirai 10° dan organizzato da A.S.D Samurai karate di Piazza S Francesco.

Hanno partecipato 160 tra maestri e atleti provenienti dalla

Toscana e Umbria.Il Maestro come al solito ha diretto lo stage in maniera magistrale affascinando anche i giovani che lo conoscevano solo per la fama

Alla fine dello stage si sono svolti gli esami di passaggio di grado ,dove i candidati hanno dimostrato le loro abilita’ tecniche e di combattimento