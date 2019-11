Sport



Nuovo ds per la Pro Cycling Team Fanini

lunedì, 25 novembre 2019, 13:29

Primi passi in vista del nuovo anno per la "Pro Cycling Team Fanini". La società di Manuel Fanini ha infatti deciso di affidare la gestione tecnica ad un direttore sportivo di sicuro affidamento: Mirko Puglioli.

46 anni, pisano, ex professionista, Puglioli è alla terza stagione su una ammiraglia "al femminile"; in precedenza aveva messo in mostra le sue grandi qualità sull'ammiraglia della "Michela Fanini".

Mirco Puglioli ha alle spalle una lunga e positiva carriera di ciclista nel corso della quale ha vestito le casacche di molte squadre di livello internazionale vincendo due importanti gare (una tappa del Tour de l'Ain in Francia e il Gp Industria del Cuoio e delle Pelli) e ottenendo 9 podi.

Ha anche corso al fianco di Claudio Chiappucci, Maximilian Sciandri, Giraldi, De Pasquale, dell'indimenticabile Marco Pantani e di Bradley Wiggins nel team di Linda McCartney, moglie dell'ex Beatles Paul ("ma in quegli anni – ha sottolineato Mirko – Bradley era solo all'inizio della sua straordinaria carriera").

"Ho accettato ben volentieri di venire alla corte di Manuel Fanini – ha sottolineato il direttore sportivo – perché a lui mi lega lo stesso pensiero sul lavoro da fare con le giovani, sulla promozione del ciclismo femminile e sui valori di un club che basa tutto sulla serietà e l'impegno".

Per quanto riguarda le atlete... l'organico è quasi al completo, manca soltanto qualche innesto finale.

E' da qualche tempo, infatti che il nuovo diesse e i dirigenti stanno lavorando alacremente per allestire una formazione futuribile, frizzante, in grado di dare battaglia in ogni gara e su ogni percorso. Il nuovo allestimento (una sola riconferma rispetto alla stagione da poco conclusa) aveva subito un comprensibile stop soltanto in concomitanza con la scomparsa di Michele Fanini, papà del general manager Manuel.

Ora tutto si sta rimettendo in moto tanto che prossimamente il nuovo gruppo si ritroverà all'hotel Flora di Milano Marittima (e per questo la società vuol ringraziare il responsabile marketing della struttura ricettivasull'Adriatico Luca Berger) per creare la giusta empatia fra le ragazze ed effettuare specifici testa fisico atletici.