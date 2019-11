Sport



Per Marco Ferri la sua migliore stagione a 40 anni: "In sella alla bici mi sento sempre giovane"

sabato, 9 novembre 2019, 16:44

di Valter Nieri

Anche nel ciclismo amatoriale, come in quello professionistico, è risaputo che la competizione è altrettanto sentita, pur non essendovi stipendi da far gonfiare le tasche ai protagonisti. Dopo un anno intenso di gare necessita di staccare la spina per ricaricare le energie ed essere di nuovo pronti per nuovi appuntamenti al giro di boa.

Per tanti cicloamatori come Marco Ferri (atleta di punta del Ciclo Team San Ginese per le gare in linea) è periodo di pausa che si concede meritatamente dopo aver disputato la sua migliore stagione da quando impunta i pedali, ritagliandosi i suoi momenti di gloria, sgomitando nel trovare il tempo di allenarsi nonostante lo stress lavorativo.

Un periodo di pausa che gli serve per una integrazione mirata al recupero muscolare e tendineo. "Si, mi ritengo veramente soddisfatto - dice - di aver contribuito ad arricchire il bilancio del Ciclo Team San Ginese, la mia squadra, magistralmente presieduta da Claudio Andolfi, un presidente che non fa mai mancare il suo sostegno alla squadra e che spesso ci segue in corsa, ascoltando i nostri problemi e sollecitandoci a superare le crisi del momento. Un presidente appassionato di ciclismo che segue con professionalità e competenza, due armi che lo hanno sempre contraddistinto".

Ferri conduce una vita positiva e sportiva. A 40 anni è soddisfatto della sua famiglia, ha due figli: Federico di 12 anni che gioca a calcio nella Pistoiese ed uno, Tommaso, acquisito perché figlio della sua compagna e corre in bicicletta. Ha 14 anni ed è campione provinciale di Pistoia nella categoria esordienti e dal prossimo anno passa allievo con la Giusfredi.

Marco Ferri abita a Marlia ed è titolare di "Mondo Snack" azienda di distribuzione bevande e snack. Corre da una decina di anni dopo aver attaccato al chiodo le scarpette di calciatore per un brutto infortunio.

"Non potevo più giocare - risponde il cicloamatore - perché in una partita mi ruppi, in un contrasto molto duro, tibia, perone e legamenti. Carriera finita. Sono stato sei mesi fermo e persi l'intera stagione agonistica. Il ciclismo è stata la mia medicina. Pedalavo e facevo leva sulle forze personali senza il pericolo di scontrarmi con gli avversari. Poi il movimento fisico della pedalata toglie gravità e quindi il carico dell'articolazione del ginocchio. I primi quattro anni li ho corsi con la Fanini e successivamente fino ad ora con il Ciclo Team San Ginese".

In questa stagione la tua esplosione?

"Non l'avrei detto ed invece è successo. Ho vinto tre corse nella mia categoria M3: il 30 marzo a Spianate nel 24.o Giro dei 4 Comuni organizzato da Campigli, il 24 agosto a Mologno e il 29 agosto ho vinto di categoria la 5.a tappa al Giro della Lunigiana. Fra mezzo tanti piazzamenti come il terzo posto nel giro delle terre Medicee, il 2.o posto nel circuito di Larciano e tanti altri. Una stagione per me costantemente nel podio a livello di categoria. Nei primi anni mi dedicavo alle Gran Fondo, ma erano troppo impegnative nella preparazione e quindi ho preferito dedicarmi alle corse in linea".

A livello di squadra sono molte le partecipazioni e i successi ottenuti dalla tua squadra anche nelle Gran Fondo e Medio Fondo. Quest'anno che risultato avete ottenuto?

"Ci sono in squadra diversi specialisti come Daniele Pretini, primo di categoria e dodicesimo assoluto nella 25.a Davide Cassani del 17 marzo; una gara durissima con 1474 metri di dislivello. Lo stesso Pretini ad aprile è giunto quinto assoluto su oltre mille partecipanti e primo di categoria, nella GF Pomarance. Un percorso suggestivo che si snodava sulle colline della Geotermia nel cuore della Toscana, arricchito dalla complicità del 2 volte campione del mondo Paolo Bettini. Altro protagonista di stagione è stato Giuseppe Ceragioli, settimo assoluto e primo di categoria nella 13.a Marcialonga Craft con partenza ed arrivo a Pedrazzo."

Obiettivi per il 2020?

"Mi limiterò ancora a correre nei circuiti che ripeto sono molto meno impegnativi delle Gran Fondo, sperando di rivincere a Mologno ed ottenere un numero maggiore di successi in generale. Da febbraio avrà inizio la mia nuova stagione, ancora con i colori del Ciclo Team San Ginese, un gruppo ed una società con i quali mi trovo benissimo. Per me il ciclismo è un dopo lavoro che mi aiuta a ritrovare il buon umore e sento il mio corpo che ne trae benefici. Perché pedalare aiuta a rilassare i muscoli e ad aumentare energie mentali."

Una grande forza di volontà ed un vero amore per la bicicletta. Non male per un quarantenne che si mantiene giovane pedalando...