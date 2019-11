Sport



Pioggia di successi per il settore corsa Virtus

martedì, 12 novembre 2019, 13:03

Corrono forte gli atleti del “Road team” dell’Atletica Virtus Lucca. Una vittoria, un argento e tanti risultati positivi hanno caratterizzato gli ultimi due weekend vissuti dal settore corsa su strada biancoceleste.

Alla mezza maratona di Livorno, tappa intermedia in vista della maratona di Firenze in programma a fine mese, la pattuglia Virtus ben figura con Filippo Ceccarelli e Francesco Giannecchini. Benissimo Juri Zanni che finisce con il personale (1:22:46), abbassando di un minuto il proprio tempo precedente.

Non si ferma Walter Fauci che dopo la vittoria assoluta negli 11 km della 25ma edizione della Maratonina di Montalto di Castro, conferma lo splendido stato di forma andando a vincere anche gli 8 km al Campus Universitario di Viterbo.

Argento, invece, per Hisea Kimorio Kimeli alla Garda Half Marathon. Dopo aver corso per tutta la gara al fianco di Paul Tiongik (Alpi Apuane), Kimeli si deve accontentare del secondo posto che arriva dopo un mese e mezzo di successi registrati in tutta Italia e la conferma per un’altra stagione con i colori Virtus Lucca.

Se i grandi corrono forte, anche i giovani biancocelesti non sono da meno. Nella prima gara stagionale di cross del settore giovanile, nel premium di Cross Aics organizzato dal gs Fratres di Filecchio, gli atleti Virtus ottengono tre vittorie e tantissime ottime prestazioni.

Elena Panerai vince nella categoria Ragazze. Primo posto per Gabriele Chelini, secondo per Walid Hallami e terzo per Carlo Bresciani nella categoria Cadetti. Podio tutto Virtus anche nella Cadette con il primo posto per Emma Puccetti, secondo per Irene Giambastiani e terzo per Anna Tognotti. E infine le Allieve dove Carla Frizzi conquista il secondo posto.