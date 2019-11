Sport



Pistoia batte Cantù e centra la seconda vittoria stagionale

domenica, 17 novembre 2019, 20:52

di andrea cosimini

ORIORA PISTOIA 77

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ 69

Parziali (17-14; 35-38; 61-51)

PISTOIA: Della Rosa, Petteway 21, D'Ercole, Quarisa ne, Brandt 10, Salumu 10, Landi 13, Dowdell 11, Johnson 10, Wheatle 2. All. Carrea

CANTÙ: Young 18, Collins, Procida ne, Clark 21, La Torre, Hayes 4, Wilson 5, Burnell 19, Baparapè ne, Simioni, Rodriguez, Pecchia 2. All. Pancotto

Arbitri: Biggi M., Martolini A. e Galasso M.

Note: fallo tecnico Salumu a 32'02'', fallo tecnico Young a 37'21'', uscito per 5 falli Salumu a 38'41''

Vince e convince la OriOra Pistoia che, in casa, supera 77-69 l'Acqua San Bernardo Cantù dopo una partita equilibrata in cui ha prevalso la voglia dei toscani di riscattarsi di fronte al proprio pubblico dopo un avvio di campionato avaro di risultati.

Pistoia è partita bene, nonostante le difficoltà di Petteway nell'approccio al match, ed è riuscita a sopperire la scarsa percentuale ai liberi (1/4) con l'ottima difesa: 17-14 il primo quarto. Nel secondo periodo la partita si è accesa, non solo per i numerosi contatti fisici, ma anche per un paio di giocate (tra cui quelle che hanno "sbloccato" Petteway). Cantù però ha ribaltato l'inerzia (35-38). Nel terzo quarto un ottimo Landi ha guidato i biancorossi fino al contro-sorpasso (+10) e nel quarto periodo i padroni di casa sono stati bravi a controllare il vantaggio sfruttando la scarsa lucidità degli avversari.

Una vittoria e sette sconfitte. Questo era il bilancio fino a stasera della stagione di Pistoia. Tre vittorie e quattro sconfitte. Questo, invece, quello di Cantù. Due squadre, sicuramente, con potenzialità ed obbiettivi differenti, ma entrambe, comunque, affamate di vittorie in questo campionato così difficile e competitivo. Bellissima la cornice di pubblico del PalaCarrara per una sfida sentita, non solo ai fini della classifica, ma anche per la rivalità storica tra le due società.

La cronaca. I primi tre della partita portano la firma di Aristide Landi che ripaga, con personalità, la fiducia dimostratagli dal coach. Ottimo il suo inizio, mentre "opaco" (per usare un eufemismo) quello di Terran Petteway (sulla carta, forse, l'arma offensiva numero uno dei biancorossi): lo statunitense parte infatti col piede sbagliato, faticando soprattutto in fase offensiva, e dopo pochi minuti è costretto ad uscire. La partita intanto si mantiene in sostanziale equilibrio. I pistoiesi pagano la scarsa precisione ai liberi (1/4) e la generale confusione in attacco. I canturini invece soffrono la strategia difensiva dei padroni di casa. Il primo quarto si conclude comunque sul 17-14 per Pistoia.

Nel secondo quarto si sblocca finalmente Petteway. L'americano segna i primi due punti della sua partita in contropiede e "bissa" alla stessa maniera inchiodando stavolta una schiacciata (con tanto di urlo liberatorio) che infiamma il palazzetto. La OriOra vola sul +8 (24-16) costringendo coach Pancotto al time-out. Cantù reagisce però con un controparziale di 3-10, sfruttando alcune ingenuità di Pistoia, e si riporta a -1 (27-26). La partita si scalda a causa di alcuni contatti al limite della regolarità. Nel finale gli ospiti riescono a mettere la testa avanti, lucrando punti su punti dalla luntetta. Il primo tempo finisce: 35-38 per Cantù.

Nel terzo quarto l'inerzia torna a spostarsi dalla parte di Pistoia. Di nuovo guidata dal talento e dall'entusiasmo di Aristide Landi, la OriOra ribalta il punteggio e si riporta al comando sul +6 (47-41). Pistoia è brava a controllare il vantaggio rispedendo al mittento ogni tentativo di rimonta avversario. Supportati dal loro pubblico, i biancorossi toccano addirittura il +10 (61-51) risultando coriacei in difesa. Il terzo quarto finisce tra gli appalusi.

Nel quarto periodo Salumu si vede fischiare un tecnico per "flopping" (o simulazione) ed è il quarto fallo della sua partita. Una brutta notizia per coach Carrea. Cantù si rifà pericolosa a -2 (63-61). I toscani si ingolosiscono un po' con alcune giocate individuali, il risultato però gli sorride: a 3'06'' dal termine il tabellone dice: Pistoia 72, Cantù 63. Young si vede fischiare un fallo tecnico per eccessiva protesta contro un fischio degli arbitri. Pistoia ne lucra tre punti: è di nuovo +10 (75-65). Salumu ci mette il carico in contropiede (+12) e la partita è ormai indirizzata. Finisce 77 a 69.

"Sicuramente c'è grande soddisfazione - è stato il commento a fine partita di coach Michele Carrea -. La migliore partita a livello di fisicità giocata finora. Nei primi due quarti la gara si è riaperta per delle palle perse sciocche. Sapevamo che Cantù era una squadra che poteva recuperare "gap" rapidamente. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo con l'idea di rimanere solidi. Abbiamo gestito meglio le palle perse nel terzo e quarto quarto".