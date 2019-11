Sport



Presentate le squadre della Lucca Dodgeball

domenica, 17 novembre 2019, 10:24

Sono state presentate le squadre della Lucca Dodgeball che prenderanno parte al campionato nazionale 2019/2020. Serata all'insegna del divertimento e dell'entusiasmo generale.

Sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la cena di presentazione delle squadre (OPEN MASCHILE e UNDER 16) della Lucca Dodgeball, in previsione del campionato Nazione di seria A che prenderà il via il prossimo gennaio.

La serata, svoltasi presso il Ristorante "al Viale" di San Concordio, è stata ripresa dalle telecamere di Canale Italia e presentata dal coinvolgente Alex Orsolini.

Le squadre che compongono la società lucchese, e che affronteranno gli impegni di campionato, sono composte da:



OPEN MASCHILE



55 Braian Crini (capitano)

07 Emanuele Merisca (vice capitano)

22 Donald Sula

14 Eugenio Masi

28 Thomas Luconi

01 Hamsa Ennaciri

16 Samuele Paladini

11 William Fè

02 Francesco Mammone

06 Manuel Paolini

26 Giacomo Giannecchini

04 Kevin Cacini

19 Mattia Fariello

10 Irdi Shkodrani

05 Luigi Pellegrini

18 Eugenio Lucchesi (allenatore)

03 Niccolò Scarnato (vice allenatore)



UNDER 16



06 Manuel Paolini (capitano)

02 Francesco Mammone

10 Matteo Giampaoli

26 Giacomo Giannecchini

04 Kevin Cacini

08 Alessandro Dell'Orfanello

88 Guglielmo Piercecchi

21 Lucrezia Piercecchi

12 Arianna Natali

05 Luigi Pellegrini

23 Stefano Paolini



La serata è stata introdotta dalla consigliera del comune di Lucca, Silvia del Greco, ormai "amica" della Lucca Dodgeball e grande sostenitrice dei così detti "sport minori". Nel suo discorso ha sottolineato la difficoltà di sopravvivenza delle piccole società che non godono della popolarità generale ma anche sottolineato che non bisogna mai abbattersi e di lottare sempre per far vivere "la bellezza dello sport di gruppo".

Durante la serata sono state presentate anche le nuove divise e l'abbigliamento ufficiale della squadra, acquistabile sulla pagina Facebook della Lucca Dodgeball.