Prima pesante sconfitta per il tennis tavolo Forte DLF Lucca

martedì, 12 novembre 2019, 14:05

Sabato scorso a Forte dei Marmi si è svolto l'incontro della quarta giornata del campionato regionale serie D2 girone B di Tennis Tavolo fra la squadra del FORTE DLF LUCCA e il San Miniato finito 5 a 1 per la squadra ospite.

In campo per la prima volta con la squadra lucchese inserita nella società fortemarmina, Guido Gianni co-titolare del tennis club IL POGGIO di Lucca e maestro di tennis che da questa stagione supporta il Forte DLF LUCCA impugnando una racchetta diversa da quella d'ordinanza essendo maestro di tennis da decenni. Il suo debutto è al primo incontro contro Lapi del San Miniato e dopo essere stato in vantaggio per 2 set, viene raggiunto dall'avversario e perde alla bella e ai vantaggi ma dimostrando una competitività non scontata.

Sull'1 a 0 per la squadra ospite, è la volta di capitan Ciro M. Donnarumma che soccombe per 3 a 1 con il forte Anzelmo ma lottando quasi alla pari.

Per la terza partita scende in campo Nicola De Santis che mette a segno un bel 3 a 0 con contro il bravo Bonfanti rimettendo in ballo la partita.

Purtroppo, alla quarta, Gianni perde con Anzelmo 3 a 0 ma il pesante risultato non racconta il match fra i due in quanto i contendenti lottano ogni set in maniera incredibile e la pallina bianca schizza sul tavolo in lunghi e molto combattuti punti fino a che, forse per l'inesperienza pongistica, l'atleta lucchese lascia il campo sconfitto nei 3 set sempre solo dei soli 2 punti fatidici necessari all'altro per vincere.

Sul 3 a 1 per San Miniato, ritorna al tavolo blu il lucchese De Santis contro Lapi e perde 3 a 1, inutile dire lottando con grinta e fino all'ultima pallina in campo.

Nell'ultima partita, Capitan Maurizio Ciro, consapevole dell'importanza del match che può far concludere l'incontro 5 a 1 gli avversari o far continuare la partita fra le due squadre, lotta con l'altro capitano Bonfanti ma perde per 3 a 0 seppur lottando ogni set fino all'inverosimile.

Quindi pesante sconfitta per il FORTE DLF LUCCA: 5 a 1 per il San Miniato con un solo punto ottenuto De Santis.

"C'è da dire, però, che questo pesante risultato non fotografa la vera situazione e la sproporzione dei valori in campo non risulta essere coerente con il verdetto dei numeri" dice Ciro M. Donnarumma. E il capitano aggiunge " loro sono i primi in classifica a punteggio pieno, 4 su 4 vinte e noi nonostante l'assenza di mio figlio Giuseppe l'abbiamo lottata davvero. Un grazie particolare a Guido Gianni, maestro di tennis ma molto bravo anche nell'arte del ping pong".

Prossimo appuntamento sabato 23 novembre alle 15,30 a Forte dei Marmi contro il Pistoia che è terza in classifica a pari punti con la squadra lucchese-fortemarmina.