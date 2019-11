Sport



Rugby Lucca, buoni esordi per Under 6 e Touch

lunedì, 18 novembre 2019, 19:22

Nonostante il turno di riposo osservato dalla formazione Seniores, il week end appena trascorso è stato denso di appuntamenti per il Rugby Lucca. Tra i vari impegni da segnalare, l’esordio stagionale in gare ufficiali sia per la formazione Under 6 che per il Touch (le versione del rugby che non prevede il placcaggio).

Ottimo l’esordio per i “cuccioli di pantera” guidati da Martina Cecconi che, a Livorno, hanno ben figurato nel concentramento che li vedeva opposti, oltre ai padroni di casa del Livorno 1931, anche a Etruschi, Union Versilia e Lions Amaranto. I piccoli lucchesi hanno disputato sette mini-partite, raccogliendo sei vittorie e una sconfitta. Davvero un ottimo inizio per un gruppo di bimbi molto affiatato ed appassionato.

Positivo l’esordio anche per la formazione di Rugby Touch che, a Prato, ha concluso il primo torneo della stagione al quinto posto. I rossoneri se la solo giocata alla pari con i padroni di casa del Gispi, uscendo sconfitti per due mete a una. Nella seconda mini-sfida invece si sono dovuti inchinare ad una formazione molto forte come quella del Livorno, ma i rossoneri non hanno demeritato.

Nella decisiva finale per il quinto e sesto posto, Lucca è riuscita a battere il Golfo Scarlino grazie ad una marcatura di Filippo Salotti arrivata all’over time, conquistando così il quinto posto finale.

La società rossonera intanto ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per queste due formazioni. In particolare per quanto riguarda la formazione Touch, non sono previsti limiti di età o di genere. Inoltre, l’assenza del contatto fisico fa si che questa versione del rugby sia un ottimo trampolino di lancio per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della palla ovale ma che non hanno mai giocato.

Per informazioni è possibile invia una mail a asdrugbylucca@gmail.com o visitare le pagine social della società.