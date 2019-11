Sport



Rugby Lucca travolge la Colligiana 52 a 13

lunedì, 11 novembre 2019, 15:54

Terzo risultato utile consecutivo per il Rugby Lucca di mister Matteo Giovannico che, dopo la vittoria sul San Vincenzo e il pareggio in casa con il Florentia, va ad imporsi sul campo della Colligiana, fanalino di coda del girone. Netto il successo dei lucchesi che a Colle Val d'Elsa si impongono per 52-13.

Troppa la differenza tra le due squadre perché i senesi potessero impensierire i rossoneri. Nonostante una prova grintosa, soprattutto in mischia chiusa, i locali non hanno potuto nulla contro il maggior tasso tecnico e la migliore organizzazione di gioco degli ospiti. Lucca preme sull'acceleratore fin dai primi minuti e segna ben 8 mete, tutte con azioni manovrate dei tre quarti. A segno vanno Frederick Husson (3), Tommaso Cartanese (2), Andrea Gonella Pacchiotti, Lorenzo Manfredini e Valerio Raschioni. Solo a risultato ormai ampiamente acquisito, i rossoneri concedono ai locali una meta e due calci di punizione che valgono il 52-13 finale.

Grazie a questo successo, Lucca raggiungere in vetta alla classifica la coppia formata da Florentia Rugby e Unione Montelupo Empoli.

Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Giovannico sarà ancora in trasferta, il prossimo 24 novembre, a Pontedera contro il Bellaria Cappuccini. Per rivedere i rossoneri tra le mura amiche si dovrà aspettare l'1 dicembre quando al Romei andrà in scena un altro scontro diretto contro il Pistoia Rugby.