Serie B femminile, Le Mura Spring tornano vittoriose da Grosseto

domenica, 24 novembre 2019, 15:33

Gea Grosseto - Le Mura Spring 54-87

(14-27; 29-44; 42-70)

Gea Grosseto: Masini 5, Picchi 3, Amendolea 8, Furi 17, Simonelli, Camarri 9, Bellocchio 6, Sposato 2, Di Stano n.e. All.: Faragli

Le Mura Spring: Cibeca 2, Nottolini 6, Tessaro 22, Viale 18, Menchetti 4, Rapè 8, Mbeng 3, Cecchi 20, Conti n.e., Michelotti 4. All.: Giannelli

Arbitri: Verdi di Terranuova B. e Pierallini di S. Giovanni V.no

Partita ben interpretata e senza particolari problemi per le Senior Spring, che conducono dall'inizio ed allungano ancora nel finale di partita.



Pronti via, tripla di Cecchi. Questo l'approccio alla partita delle Spring. Ritmo e contropiede sono la sintesi del primo quarto che malgrado errori in terzo tempo portano le ospiti a mettere a referto 27 punti alla prima sirena. La zona difensiva delle padrone di casa fa calare un po' di intensità, ma le Spring vanno a segno anche dalla distanza e la partita resta ancora in mano loro. Un ottimo rientro dall'intervallo lungo delle lucchesi (con il 5/8 da tre di Tessaro) mette sostanzialmente la parola fine sull'esito della partita. Le ampie rotazioni inoltre permettono di tenere alto il ritmo e di chiudere con 87 punti.

"Dopo una settimana difficile come questa - commenta coach Giannelli - con molte ragazze alle prese con problemi fisici, ci voleva una prova di Carattere e di Cuore. Così é stato! Complimenti a tutte per l'atteggiamento e la determinazione."

Prossimo impegno il 30 novembre ore 18.00 al Palatagliate contro PF Prato.