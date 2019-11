Tau Calcio Altopascio, il postpartita del Ds Dal Porto: "Domenica prestazione da squadra vera"

Altri articoli in Sport

lunedì, 18 novembre 2019, 14:16

Nessuno vuole nascondersi dietro ad un dito, ad Empoli non è andata! A voler essere sinceri nella partita contro l'USE Empoli non ha funzionato quasi nulla, difesa, attacco, circolazione di palla, intesa, determinazione, un approccio alla partita decisamente sbagliato

lunedì, 18 novembre 2019, 13:54

Vittorie importanti per le giovanili amaranto del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite conquistano 3 punti contro il Maliseti Seano, mentre i B si fermano sul 2 a 1 contro il Picchi Livorno. Risultati pieni per i Giovanissimi: gli Elite fanno cappotto sulla Floria 2000 e i B vincono per...

lunedì, 18 novembre 2019, 10:13

Nonostante le precarie condizioni fisiche di Bartoli e Barberini, la Kriva Pantera Lucchese è riuscita a vincere a Fucecchio una partita giocata sul filo dell'equilibrio e risolta soltanto al tie-break

domenica, 17 novembre 2019, 23:41

"Basta, non veniamo più a vedervi" Questa è la frase pronunciata da alcuni tifosi rosablù, condita anche da qualche fischio (mai sentito al PalaBridge). Frase che ha fatto molto più male della prestazione vergognosa del Bama

domenica, 17 novembre 2019, 23:36

Finisce in parità senza gol da parte di entrambe le formazioni in campo l'attesa partita tra Tau e San Marco Avenza. Un incontro equilibrato, che ha visto due squadre ben messe in campo, entrambe concentrate, per tutta la durata del primo tempo, a non lasciare spazi all'avversario

domenica, 17 novembre 2019, 20:52

Vince e convince la OriOra Pistoia che, in casa, supera 77-69 l'Acqua San Bernardo Cantù dopo una partita equilibrata in cui ha prevalso la voglia dei toscani di riscattarsi di fronte al proprio pubblico dopo un avvio di campionato avaro di risultati