Sport



Tau Calcio Altopascio, il prepartita di mister Cristiani: "Contro il Camaiore con una nuova consapevolezza"

venerdì, 22 novembre 2019, 13:48

Destinazione Camaiore. La Prima Squadra del Tau Calcio Altopascio ha i motori, ma soprattutto i muscoli, già caldi per incontrare il Camaiore, forte delle sue tre vittorie e dei sette pareggi. Segni particolari? Una partita in meno, un allestimento d'eccezione e uno spirito capace di decidere il risultato della partita nella prima mezz'ora di gioco.

«Ho visto giocare il Camaiore - commenta il mister amaranto, Pietro Cristiani - e quello che posso dire è che è davvero una bella squadra. Hanno qualità di tutto rispetto in tutti i reparti, forse è il team con maggior esperienza del campionato. Nella prima mezz'ora mettono in campo un ritmo spiazzante, hanno le idee chiare e anche i più giovani sanno leggere il gioco e sanno subito cosa fare. Come contro il San Marco, anche contro il Camaiore metteremo in piedi una bella partita».

Per farlo, mister Cristiani ha a disposizione la squadra al completo, pure Gialdini, recuperato dopo la squalifica della scorsa domenica, e Mengali, che potrebbe giocare fin dall'inizio.

«Dopo la prestazione contro il San Marco Avenza - continua Cristiani - i ragazzi hanno una nuova consapevolezza, un nuovo slancio. Sono rimasti delusi del pareggio, certo, perché speravano in una conferma non solo in termini di prestazione ma anche di punti che purtroppo non è arrivata. Ma la grinta e l'impegno con cui hanno preparato l'incontro con il Camaiore fanno ben sperare».

In chiusura Cristiani commenta la convocazione di Rossi e Pratesi nella rappresentativa regionale LND Juniores U19: «Per me e per tutta la società è un orgoglio. Siamo fieri di come hanno lavorato questi ragazzi e siamo fieri di come stanno lavorando anche tutti gli altri. Spero che arrivino le convocazioni anche per i fratelli Magini e per Fanani: sono giovani, forse non hanno ancora attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, ma hanno ottime potenzialità. Se lo meritano».