Sport



Tau Calcio Altopascio, "Vincere non era scontato": mister Cristiani commenta la vittoria sul Castelnuovo

lunedì, 11 novembre 2019, 17:15

Un avversario temibile, un campo difficile, un risultato tutt'altro che scontato: eppure il Tau Calcio Altopascio c'è e c'è stato, riuscendo a portare a casa i difficilissimi tre punti contro il Castelnuovo Garfagnana. Grande la soddisfazione di mister Cristiani: « I ragazzi hanno dato dimostrazione di grande maturità e capacità, anche in un campo difficile come quello del Castelnuovo. C'è stato molto gioco di squadra, una visione d'insieme e una bella capacità di fare rete: anche quando nella ripresa sono entrati in campo i più giovani come Michelotti, Del Sorbo, Magini e Pratesi, a partita avviata con un avversario più aggressivo, i giocatori si sono calati subito in partita e hanno letto bene le dinamiche del gioco».

«I ragazzi stanno crescendo - prosegue Cristiani - sia sotto l'aspetto tecnico che quello calcistico. Vincere ci ha dato nuovo coraggio, così come avere a disposizione tutti i giocatori, anche gli ex infortunati, ci ha dato nuova energia. Adesso non possiamo rilassarci troppo, ci aspetta il San Marco Avenza. Una partita non facile, non banale, che merita tutto il nostro impegno.

Appuntamento per domenica 17 novembre, quindi, allo stadio comunale di Altopascio.