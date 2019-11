Sport



Tau Calcio Altopascio, week-end decisivo: i Giovanissimi Elite alla testa della classifica

lunedì, 18 novembre 2019, 13:54

Vittorie importanti per le giovanili amaranto del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite conquistano 3 punti contro il Maliseti Seano, mentre i B si fermano sul 2 a 1 contro il Picchi Livorno. Risultati pieni per i Giovanissimi: gli Elite fanno cappotto sulla Floria 2000 e i B vincono per 3 a 0 sull'Academy Porcari.

Allievi Elite

Maliseti Seano – Tau Calcio 1 – 3

Formazione Maliseti Seano: Corradi, Peschi, Shiqueri, Ramku, Di Rocco, Ghianni, Ferroni, Amerini, Castellani, Bovani, Caca, Malucchi, Maccelli, Torracchi, Gaggioli, Robi, Vurro, Sirna, Dedja.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Duranti, Ricci, Filieri, Amorusi, Quilici, D Andrea Pisani, Tragni, Bellucci, Lartini, Belluomini. Calu, Bachini, Gigante, Iannello, Manfredi, Marchetti, Menconi, Rocco.

Marcatori: Bovani; Menconi, Manfredi, Quilici.

Bella vittoria degli amaranto sull'impegnativo Maliseti che al 45' passa in vantaggio con una rete precisa e diretta. Tragni e Quilici orchestrano il gioco per il gol dell'1 a 1. Su punizione dal limite dell'area arriva il gol di Manfredi al 76', seguito dal calcio di rigore battuto da Menconi che chiude il match sul 3 a 1. Gli amaranto di mister Giuli tornano a vincere, piazzandosi al 3° posto in classifica, a un punto dal Forte dei Marmi e dallo Scandicci, pari merito con 21 punti. Prossimo incontro con l'Aquila Montevarchi.

Allievi B

Picchi Livorno – Tau Calcio 2 – 1

Formazione Picchi Livorno: Catelli, Lusito, Solari, Giusti, Piu, Gargini, Marchini, Diaz Garrido, Tarloni, Bibolino, Ariete, Perullo, Palminteri, Fusco, Corsi, Vestri, Mazzoni, Pappalardo, Tocchini, Loizzo.

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Carmignani, Giannotti, Mauriello, Banti, Ceccarelli, Gigante, Manfredi, Warid, Rocco, Fiorentini, Becchi, Lotti, Marioni, Vitrani, Sabatini, Ceraolo, Oliva.

Marcatori: Mazzoni, Tarloni; Manfredi.

Un Tau non all'altezza delle aspettative. Dopo un iniziale vantaggio conquistato dagli amaranto al 10' del primo tempo, il Picchi reagisce con Tarloni al 10' del secondo tempo, raddoppiato da Mazzoni al 40'. L'avversario non era semplice, ma la squadra di mister Bozzi non ha saputo combattere con la giusta energia. Dal sesto posto in classifica, il Tau si rimbocca le maniche per il prossimo match con il Maliseti Seano.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Floria 2000 6 – 0

Formazione Tau Calcio: Velani, Ballini, Scarselli, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Vitolo, Coppola, Maurelli, Croci, Maranghi, Cinelli, Fasciana, Ferrucci, Lari, Zani, Sammartino, Conticelli.

Formazione Floria 2000: Moretti, Giannotti, Manetti D., Noviello, Bertacchi, Divita, Rensi, Biagini, Gallo, Salimbeni, Manetti D., Merendi, Petroni, Varfi, Lucchesi, Macri, Ballerini, Niccoli.

Marcatori: Coppola 2, Sammartino, Bargellini, Zani, Lari.

La partita decisiva: gli amaranto passano alla guida della classifica con 28 punti. Un Tau travolgente ha battuto la Floria 2000 per 6 a 0, conquistando di diritto la vetta del campionato. Domenica trasferta a casa della Cattolica Virtus.

Giovanissimi B

Academy Porcari – Tau Calcio: 0 – 3

Formazione Academy Porcari: Gorini, Congi, Leka, Bandoni, Bussagli, Meccariello, Scollo Abeti, Orlandini, Mencarini, Taponeco, Gadducci, Ferrari, Capoku, Guastapaglia, Verdinelli, Pieretti, Di Michele.

Formazione Tau Calcio: Gazzoli, Morandini, Capocchi, Bartelloni, Pisan, Turini, Matteucci, Bigazzi, Ferrari, Bellandi, Notarelli, Belluchi, Garzella, Pissuti, Matteoni, Belli, Stringari, Vannucchi, Erba, Casolare.

Marcatori: Turini, Casolare, Matteucci.

Ancora una vittoria, ma i Giovanissimi B restano bloccati al secondo posto della classifica con 21 punti, contro i 24 del Margine Coperta. Dopo la vittoria netta contro l'Academy Porcari gli amaranto iniziano a lavorare per incontrare il Capostrada Belvedere.