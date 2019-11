Sport



Tau-San Marco Avenza: pari al comunale di Altopascio

domenica, 17 novembre 2019, 23:36

0 - 0

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Signorini, Michelotti (Maccagnola, 2t), Santeramo, Del Sorbo, Antoni (Mengali, 2t), Matteoni (Pratesi, 2t), Rossi, Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Magini G., Magini L., Frugoli, Lucchesi, Fanani. All.: Cristiani.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Mosti, Cucurnia, Michelucci (Lucchi), Andreotti (Benedetti), Magni (Mazzucchelli), Doretti (Gabrielli). A disp.: Rossi, Manzo, Busnelli, Mosti, Raffo. All.: Turi.

ARBITRO: Leonardo Colombi della sezione di Livorno. Assistenti: sig. Lorenzo Meozzi della sezione di Empoli e Jacopo Pacini della sezione di Prato.

NOTE: ammonizione per Michelotti.

Finisce in parità senza gol da parte di entrambe le formazioni in campo l'attesa partita tra Tau e San Marco Avenza. Un incontro equilibrato, che ha visto due squadre ben messe in campo, entrambe concentrate, per tutta la durata del primo tempo, a non lasciare spazi all'avversario.

Unica occasione, sul finire dei primi 45 minuti di gioco, quella di Rossi, che da solo nell'area piccola, ben imbeccato da Signorini, non riesce a mettere a segno.

Nella ripresa il Tau domina l'incontro, mentre il San Marco Avenza gioca solo in contropiede senza mai rendersi pericoloso. La formazione amaranto si mostra molto più aggressiva, cerca il gol in più occasioni, soprattutto con Benedetti e con Pratesi, ben servito da Chianese, senza però arrivare alla conclusione sperata.