Sport



Tennis Final Four 2019: il Basket Le Mura pronto ad accogliere i campioni della racchetta

mercoledì, 27 novembre 2019, 12:26

In attesa di conoscere le quattro finaliste pronte a contendersi il titolo di Campione d’Italia 2019, la città di Lucca si prepara ad accogliere i campioni. Chi proprio non ha resistito al fascino del tennis è stato il Basket Le Mura, le cui giocatrici si sono improvvisate tenniste divertendosi con racchette e palline giganti da mandare a canestro. Le ragazze di Francesco Iurlaro, protagoniste di un’ottima partenza nel Campionato di serie A1 con cinque successi e due sole sconfitte, hanno manifestato tutto il loro entusiasmo in vista del grande evento in programma dal 6 all’8 dicembre sul veloce indoor del Palatagliate. Passione, condivisione e un forte impegno nel sociale sono ancora una volta i tratti salienti della società presieduta da Rodolfo Cavallo, già da diverso tempo impegnata anche in un programma di attività concrete e continuative dirette a far riflettere sulla piaga del bullismo scolastico giovanile.

Come accedere alle finali – Biglietto giornaliero: venerdì € 5,00; sabato € 10,00; domenica € 10,00. Abbonamento week-end: € 20,00. Bambini fino a 14 anni compresi con tessera FIT gratuiti; Bambini da 0 a 5 anni compresi gratuiti; Bambini da 6 a 14 anni compresi ridotto 50%. Per assicurarsi un posto in tribuna è possibile acquistare biglietti o abbonamenti in prevendita cliccando sul sito www.diyticket.it e pagando tramite carta o nei punti SisalPay. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a ticket@meftennisevents.com. I titoli di accesso potranno essere acquistati anche presso il welcome desk all’ingresso del palazzetto durante lo svolgimento dell’evento, aperto dalle ore 15:00 del 5 dicembre. Tutte le info sul sito www.meftennisevents.it.