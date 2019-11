Sport



Tennistavolo: la squadra del Forte DLF Lucca perde di un soffio contro il Pistoia

lunedì, 25 novembre 2019, 10:55

Seconda sconfitta per un punto per il Forte Dlf Lucca che sabato 23 novembre ha perso a Forte dei Marmi contro la squadra di ping pong del Pistoia che si è aggiudicata l'incontro con il punteggio di 5 a 4.



Nonostante l'assenza dei titolari De Santis e Donnarumma junior, il rimpiazzo Guido Gianni maestro di tennis e forte agonista nel tennis, prestato al tennistavolo per scommessa, si è dimostrato la rivelazione della partita vincendo tre match su tre.Ha iniziato Andrea Simi perdendo 3 a 2 con l'avversario pistoiese Antonio Frangioni lasciato addirittura a un solo punto durante il terzo set vinto da Simi 11 a 1. Poi è stata la volta del Lucchese Donnarumma senior che ha perso 3 a 1 contro l'ostico e abile palleggiatore Lorenzo Pallesi quasi un Nomen Omen!Ma a rimettere in gioco la partita ci ha pensato a questo punto la rivelazione Guido Gianni il tennista che con il suo ping pong tennistico ha battuto con un meritato 3 a 1 il pistoiese Guelfo Frateschi.Purtroppo, nella successiva, Simi ha capitolato ad opera del solito Pallesi super palleggiatore che tiene tutto in campo.A questo punto sul 3 a 1 per il Pistoia, ci pensa ancora una volta il Gianni a rimettere in ballo il tutto, liquidando con un netto 3 a 0 il povero Frangioni che guarda la palla con incredulo stupore ad ogni schiacciata messa a segno con freddezza dal Lucchese. Sul 3 a 2, il capitano Maurizio Ciro Donnarumma avrebbe potuto portare al pareggio ma seppur lasciando a 2 l'avversario in un set, riesce a perdere 3 a 2 con Frateschi.Sul 4 a 2 sembra tutto perso per i lucchesi del Forte ma per la seconda volta Guido Gianni riesce a rimettere in gioco la squadra vincendo facilmente con Pallesi che soccombe per 3 a 1.



Ed allora all'ottavo incontro, al tavolo blu si presenta Simi che deve battere per forza Frateschi altrimenti si va a casa e con grande forza di volontà Andrea ci riesce portando al pareggio la squadra del Forte Dlf Lucca: 4 a 4 e tutto nelle mani del capitano Donnarumma che ha il potere di donare alla squadra onore o sconfitta nel nono e decisivo match, una sorta di rigori se vogliamo parafrasare lo sport calcistico.E l'esito, purtroppo per i lucchesi è quello che si ha assai spesso proprio ai rigori nel calcio, quando la pressione di un equilibrio fra le squadre è durata fino all'ultimo secondo dei tempi supplementari: Ciro calcia fuori e fuor di metafora perde con un netto 0 a 3 contro Frangioni e fa perdere la squadra 4 a 5 sopraffatto dal nervosismo per la troppa responsabilità.



Quasi un pareggio, quindi, ma negli sport di racchetta e pallina quello non esiste, o si vince o si perde e Donnarumma dice: "Sono contento della squadra e soprattutto strabiliato dalla prestazione di Gianni, una riserva coi fiocchi solo perché lui non può sempre altrimenti sarebbe titolare al mio posto e saremmo davvero competitivi con De Santis, mio figlio Giuseppe e il tennista pongista!"Prossimo impegno domenica 1 dicembre a Lucca contro Incas Caffè Lucca, in parole povere ed ancora calcistiche: il derby.