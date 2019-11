Sport



Tre vittorie e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari

martedì, 5 novembre 2019, 10:18

Tre vittorie e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di campionato. Si impongono le più giovani, Under 13, Under 14 e Under 16. Sconfitta invece l’Under 18, mentre la Promozione - dopo il turno di riposo - scenderà in campo domenica 10 alle 16 a San Vincenzo contro Amodamia.

Under 13. Bel successo delle ragazzine di coach Francesca Salvioni che superano 104-14 Pisa Bianca nel secondo turno di campionato. Le ragazze sono partite con il piglio giusto e hanno dominato la gara (parziali 30-2, 60-3, 85-8). Il tabellino: Luporini 22, Preda 24, Tasha 6, Souaba 15, Tovani 17, Bianchi 2, Cattani 4, Tognetti, Marsili 6, Obioha 6, Giori 2. Prossima gara sabato 9 alle 16.15 sul campo della Pallacanestro Livorno.

Under 14. Anche la seconda formazione guidata da coach Salvioni sfonda il muro dei 100 punti nel successo sul campo della Pf Prato. Finisce 21-114 per le gialloblu che hanno dato ampia dimostrazione delle loro possibilità (7-24, 11-63, 15-93 i parziali). Tabellino: Veroni 2, Souaba 4, Tovani 4, Marsili 30, Cavalzani 17, Giorgetti 4, Terbraake 8, Spitaletto 7, Uberti 16, Leli 8, Ndiaye 14. Si torna in campo domenica 10 alle 17.30 sul campo del Figline Valdarno.

Under 16. Il team allenato da Simone Taddei passa sul parquet di Prato. Finisce 48-74 (10-14, 27-38, 40-55) una partita che ha visto le gialloblu aumentare il vantaggio ogni quarto. Tabellino: Donatini F. 6, Fusari 2, Bianchi 5, Melchino 18, Donatini A. 4, Diroma 10, Vasilache 16, Giuliani 9, Piga 2, Tocchini, Stefani 2, Gaina. Venerdì 8 alle 21 sfida al Palasuore contro Le Mura Spring.

Under 18. La squadra di Stefano Corda deve cedere 45-56 al Bf Pontedera nel math disputato al Palasuore. Dopo un bell’inizio, le ragazze di casa sbagliano troppo nel secondo quarto. Poi recuperano e da -13 tornano a -3 ma nell’ultimo tempino c’è il nuovo allungo di Pontedera con due triple. Tabellino: Spinetti, Martini, Da Prato, Granata, Bartoli 18, Marcucci 2, Fusco 8, Manzoli 2, Tocchini 7, Del Carlo 1, Del Frate 7, Giannini. Mercoledì 13 alle 19.20 trasferta sul parquet del Pf Pisa.