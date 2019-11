Trofeo Città di Montale, nei veterani si afferma il lucchese Mauro Giorgetti

Altri articoli in Sport

lunedì, 11 novembre 2019, 10:22

Lo sciabolatore lucchese, che tira di scherma dal 1961, anno di fondazione della PULITI, non ha mai smesso di calcare le pedane dell'Associazione e continua a mantenere un'invidiabile capacità di gareggiare

lunedì, 11 novembre 2019, 08:54

Prova di forza e di orgoglio della Kriva Pantera Lucchese che con il minimo sforzo supera un buon Rosignano per 3-0 (25-17/25-22/25-22),e continua la striscia positiva di risultati che le consente di occupare il secondo posto in classifica a pari merito con Cascina

domenica, 10 novembre 2019, 13:13

Un successo inaspettato rilancia la Bionatura che esce vittoriosa dal Palagallinella al termine di una partita di forti pulsazioni e vietata ai malati di cuore

sabato, 9 novembre 2019, 22:59

In un sabato sera adatto ai cuori forti, il Basket Le Mura Lucca si aggiudica la sfida contro l’Allianz Geas 67-65 e giunge alla pausa per le nazionali con un lusinghiero quinto posto nel carniere

sabato, 9 novembre 2019, 16:44

Per tanti cicloamatori come Marco Ferri (atleta di punta del Ciclo Team San Ginese per le gare in linea) è periodo di pausa che si concede meritatamente dopo aver disputato la sua migliore stagione da quando impunta i pedali, ritagliandosi i suoi momenti di gloria, sgomitando nel trovare il tempo...

sabato, 9 novembre 2019, 09:24

Impegno insidioso domenica 10 per le Senior Spring: al Palatagliate, ore 20.30, scende per la prima volta la Pall. Perugia. Le umbre, alla prima esperienza nel campionato cadetto, sono reduci da una vittoria a La Spezia e da quattro sconfitte, mentre le lucchesi hanno collezionato tre vittorie e due sconfitte