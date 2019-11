Sport



Tutte le marce del Trofeo Podistico Lucchese edizione 2020

lunedì, 25 novembre 2019, 19:57

Il Comitato Organizzatore Trofeo Podistico Lucchese-Associazione del Podismo Non Competitivo-attività motorio ricreativa, dopo le due riunioni che si sono tenute presso la sede della Croce Verde di Ponte a Moriano alla presenza di marciatori, rappresentanti e presidenti dei gruppi podistici, presenta i calendari delle marce non competitive che verranno disputate nel prossimo 2020. Queste marce sono incluse nell’edizione numero 44 del classico “Trofeo Podistico Lucchese” (Tpl) che si tengono sostanzialmente nei giorni festivi, che del trofeo “Il Sabato … si vince”.

Quest’ultimo, che si disputa a cadenza extra-domenicale e generalmente a scopo sociale-benefico, ha anche il grande pregio di far avvicinare al podismo le famiglie ed i giovani in quanto organizzate in orario pomeridiano, al contrario di quelle del Tpl che si svolgono di mattina. Saranno ben 93 le località dove si svolgeranno queste camminate attualmente in programma: 55 quelle in cartellone per il Tpl e 38 per il “Sabato”. I podisti si snoderanno su percorsi che si svilupperanno non solo su strade asfaltate, ma anche sulle cosiddette strade bianche o sentieri di campagna, collina e montagna. Verranno attraversati molti paesi e città di tutta la nostra provincia: dalla piana, alla lucchesia, dalla media valle, alla garfagnana e versilia, ma non solo, ci saranno anche trasferte nei territori del pistoiese, pisani e fiorentini.

L’Associazione del Podismo Non Competitivo-Trofeo Podistico Lucchese, nata nel 1976, riunisce podisti e gruppi sportivi che hanno in comune una grande passione quella della marcia podistica, ma non agonistica. Il suo scopo è soprattutto di offrire a tutti la possibilità di camminare a passo libero o correre nella natura, stare con i podisti senza l'ansia della competizione, ma anche un’apertura al dialogo e all'amicizia e dare ad ogni gruppo sportivo la possibilità di esprimere le proprie capacità organizzative, con il piacere di trovarsi ogni volta con diverse centinaia di persone che condividono la stessa passione e poter visitare sempre diverse bellezze architettoniche e naturali.

Per informazioni, l'associazione, ha sede a Sesto di Moriano, in via delle Scuole n. 98, telefono:. 0583.578390 o 327.9779713, e-mail: redazione@luccapodismo.it, sito web: http://www.luccapodismo.it, social Facebook: Trofeo Podistico Lucchese.

Ecco qui tutti gli appuntamenti dei due calendari a partire dalle marce del Tpl 2020 che prenderà il via il 5 gennaio per chiudersi il 27 dicembre. A gennaio: 5 S. Croce Sull’Arno, 6 Bozzano, 19 Viareggio, 26 Cascine di Buti. Febbraio: 2 S. Lucia Uzzanese, 9 S. Miniato Basso, 16 Molin Nuovo (Ponte Buggianese), 23 Stiava. Marzo: 1 Altopascio, 8 Fornaci di Barga, 15 Pittini (Borgo a Buggiano), 22 Pescia, 29 S. Casciano di Cascina. Aprile: 5 Bagni di Lucca, 13 Sesto di Moriano, 19 S. Pietro in Campo, 25 Corsagna, 26 Calci. Maggio: 1 Montemagno, 3 Camigliano, 10 S. Cassiano a Vico, 17 Sillicagnana, 24 Porcari, 31 Antraccoli. Giugno: 2 Villa Basilica, 7 Gallicano, 14 Castelvecchio di Compito, 21 Partigliano, 28 Pian di Coreglia. Luglio: 5 Levigliani, 12 Ponte a Moriano (Alpini), 19 Colognora di Compito, 26 S. Michele di Moriano. Agosto: 2 Fabbriche di Vallico, 9 Matraia, 15 Piazza al Serchio, 16 Filecchio, 23 Lucignana, 30 S. Rocco in Turrite. Settembre: 5 Lucca di Notte, 6 Canapino (S. Colombano), 13 Galleno, 20 Ponte a Moriano (Croce Verde), 27 Lammari. Ottobre: 4 Corsanico, 11 Camigliano (Straparigi), 18 S. Andrea di Compito, 25 Nozzano. Novembre: 1 S. Rossore, 8 Torricchio di Uzzano, 22 Ponte Buggianese, 29 Collodi. Dicembre: 7 Gallicano (Fiaccolata natalizia), 13 Lucca (Christmas Run), 27 Quiesa.

Questi invece quelli del circuito de “Il Sabato … Si Vince” che inizierà il 7 marzo e si concluderà il 12 dicembre, inoltre potrebbero, durante l’anno, aggiungersi altri appuntamenti e saranno inseriti con la voce: “Il Sabato … si Vince meglio con una corsa in più” che aiuteranno il podista nel conseguimento dei premi finali. A marzo: 7 Porcari Rotary, 14 Montecarlo (Misericordia), 21 Capannori Lion’s, 28 S. Pancrazio. Aprile: 4 Montecaro (Corri Paolo), 11 Altopascio, 18 Gragnano 24 Guamo. Maggio: 2 S. Gemma, 9 Canapino-S. Colombano, 10 Lucca Cnv, 16 Pieve S. Paolo, 23 S. Angelo, 30 Lappato. Giugno: 6 Lucca (Fasm), 13 Verciano, 20 Porcari, 27 Ponte S. Pietro. Luglio: 25 Diecimo. Agosto: 1 Fornaci di Barga, 8 Pizzorna, 14 Palagnana, 22 Anchione, 29 Ponte a Diana. Settembre: 5 Lucca di Notte, 12 Marlia, 19 Sorbano, 26 S. Maria a Colle. Ottobre: 3 Camigliano, 8 Lucca, 10 Molin Nuovo, 17 Gragnano, 24 Monte S. Quirico, 31 Montemagno. Novembre: 7 Fornaci (Misericordia), 14 Lucca Villaggio del Fanciullo, 21 Albinatico. Dicembre: 12 Lunata per Telethon.