Sport



Un sabato elettrizzante di volley al PalaPiaggia con Toscanagarden e Bionatura

sabato, 30 novembre 2019, 11:11

di Valter Nieri

Capannori sta diventando sempre di più la Città del Volley. Alle 17,30 la Toscanagarden, prima in classifica nel girone A di serie D sia pure in concomitanza con Riotorto, affronta Luca Consani di Grosseto, che segue ad un solo punto di distanza. E' il big match della 7.a giornata con la squadra di Capponi che ha una grande opportunità di consolidare il vantaggio sulle livornesi e di tenere il passo con Riotorto. Le bianconere devono essere brave a rimanere concentrate e proseguire l'evoluzione nel gioco a livello di collettivo. Una squadra che ha gettato le basi per il futuro dopo l'acquisizione del pacchetto Monsummano, costituendo un serbatoio per la Bionatura. Lo scopo della società è valutare la crescita di queste ragazze, tutte al di sotto dei 18 anni, sviluppandone le caratteristiche positive e formandole fisicamente ed anche a livello sociale e morale. Il contesto giovanile educativo della Nottolini sta crescendo in tutte le Under. I tecnici lavorano sulle più piccole per farle crescere abituandole all'attitudine della collaborazione di gruppo.

ALLE 21 LA BIONATURA OSPITA LA CORAZZATA TERMOFORGIA CASTELBELLINO ANCONA



Torna al Palapiaggia la Bionatura che stasera alle 21 affronta la corazzata Termoforgia Castelbellino di Ancona. Uno scontro di alta classifica, dal momento che il successo di Imola ha fatto salire le bianconere al quarto posto in classifica a punti 10, due soltanto in meno delle due seconde Castelbellino e Volleyro cdpazzi Roma. In alto però soltanto Bionatura e Volleyro hanno già scontato il turno di risposo ed hanno quindi una partita in meno. La squadra di Becheroni è supportata da meccanismi di gioco rodati ed ora che sta assaporando il clima delle prime posizioni vuole cercare di rimanerci il più a lungo possibile anche se l'incontro di stasera è molto insidioso contro una delle squadre candidate alla promozione come sempre sostenuto anche da coach Becheroni. La formazione di partenza è la stessa di Imola con Bresciani opposta alla Renieri; Roni e Salvestrini di banda; Mutti e Magnelli al centro e Battellino libero. In panchina Puccini, Giani, Lunardi, Mazzuola, Migliorini e Ceragioli. Il ruolino di marcia delle bianconere è straordinario. Nelle cinque partite disputate ne ha vinte quattro,perdendo soltanto contro Timenet Empoli incappando però nella giornata storta dove tutto non ha funzionato. Stasera grande opportunità anche per Volleyro che affronta per il big match della 7.a giornata la capolista Timenet al Pala Euronics Andrea Scozzese. Una sfida che può cambiare di nuovo il vertice della classifica.



TERMOFORGIA CASTELBELLINO ANCONA, A TRATTI E' DEVASTANTE



Il coach Matteo Solforati del Castelbellino teme la squadra di Capannori. "La Bionatura ha una difesa molto forte e sbaglia pochissimo. Ci saranno scambi prolungati e le mie ragazze dovranno avere molta pazienza per avere la meglio. Il Palapiaggia è un campo molto difficile e la Bionatura è sostenuta da un pubblico straordinario. L'incontro è per noi molto impegnativo". La squadra marchigiana è stata costruita per salire in A2 con un organico da far tremare i polsi. Il gioco ruota intorno all'alzatrice Benedetta Giordano, 20 anni, piemontese, un talento che alla sua giovane età ha già esperienze di A2. In attacco schiera le bande Cristina Coppi ed il capitano Chiara Verdacchi,alla quarta stagione nella piccola frazione marchigiana. La Coppi prima della sua squadra attuale ha giocato in A2 con Trento e poi a Vicenza e Empoli in B1. Grande potenza anche nel ruolo di opposto occupato da Sofia Moretto, per lei già due promozioni in serie A e top score nella Final Four di Coppa Italia in B1 nella scorsa stagione con Futura Giovani Busto Arsizio. Il centro è occupato dalla diciannovenne Giulia Cardoni e dalla parmense Mila Montani. Anche il libero,la ventottenne Sara Zannini, è specializzato in promozioni. L'incontro promette spettacolo ed una lunga serie di scambi.Potrebbe scorrere sul filo del rasoio dove ogni minimo errore può costare caro alle due squadre. Il Palapiaggia si annuncia tutto esaurito e anche stasera sarà una vera e propria bolgia.



Foto Simone Lencioni PH