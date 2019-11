Sport



Una brutta Bionatura Nottolini si arrende alla superiorità di Timenet Empoli

lunedì, 4 novembre 2019, 08:43

di Valter Nieri

Troppo brutta per essere vera. La Bionatura Nottolini sabato sera al Palapiaggia è stata dominata nel gioco e nel punteggio dalla manifesta superiorità della Timenet Empoli. Il punteggio parla chiaro: 0-3 (19-25/18-25/14-25), e sta a testimoniare come la squadra di Becheroni non sia stata mai in partita lasciandosi andare ,soprattutto nel terzo set, in maniera arrendevole e senza un minimo di reazione. Non si spiega il motivo di una prestazione così scialba e senza senso. Non può nemmeno essere dovuta alla prolungata assenza di Chiara Puccini, ancora alle prese con problemi alla schiena, anche perchè nel mercato estivo la società bianconera si era assicurata il cartellino di Lara Salvestrini per irrobustire l'attacco con una giovane che aveva esordito in serie A. Forse aveva eccessivamente illuso i tifosi il netto successo per 3-0 contro Angelini Cesena ed invece Roni e compagne dovranno concentrarsi e ritornare magari con i piedi per terra. Difficile dire chi sia stata la meno peggio in un grigiore generale dove più ancora del risultato preoccupa la mancata reazione, quell'orgoglio che era sempre venuto fuori nei momenti critici, soprattutto al Palapiaggia dove la tifoseria ha sempre sostenuto la squadra incoraggiandola a tirare sempre fuori il meglio di se stessa. Il roster di partenza: Bresciani in regia, opposta Renieri. Salvestrini e Roni bande ricevitrici, Magnelli e Mutti centrali, Battellino libero. Nel corso della partita ha avuto spazio anche il neo acquisto Margherita Giani. Coach Cantini alla guida delle giallonere può ritenersi soddisfatto della sua squadra, che, al terzo anno consecutivo di B1 si è rinforzata molto con gli arrivi dell'opposto Buggiani, l'alzatrice Lavorenti,le bande (ex A2) Coppi e Kosareva e le centrali Bruno e Cavalieri. Con questo successo Empoli sale al secondo posto in classifica nel girone C preceduto di un punto dalle juniores Volleyro Cdpazzi Rma,unica squadra dopo tre giornate ancora a punteggio pieno con 9 punti. La Bionatura scivola in settima posizione anche se, assieme a Città di Castello e Lucky Wind Trevi, ha una partita in meno.

Analizzando la sconfitta, Becheroni dice: "C'è poco da commentare, le mie ragazze sono incorse in una giornata storta,dove non riesce niente. Può capitare e meglio sia successo ora anzichè più avanti. Dobbiamo poi aggiungere che la Timenet si è rinforzata molto e secondo me,anche se è presto fare pronostici,è una delle candidate al salto di categoria". Alla luce dei primi risultati che campionato sarà? "Ho l'impressione - risponde Becheroni - che regni un grande equilibrio ed un forte livellamento verso l'alto. Noi speriamo di ripetere il campionato scorso anche se ci sono squadre che si sono maggiormente rinforzate. Ora dobbiamo concentrarci per la prossima trasferta molto difficile, dove troveremo una squadra agguerrita come la Wind Trevi al Palagallinella. Ma ho fiducia nelle mie ragazze, sanno come comportarsi e come reagire ad una sconfitta che non preoccupa più di tanto visto il valore dell'avversario".

Al successo esterno della Kriva Pantera Lucchese sul campo di Peccioli, nel girone B di serie C esultano le lucchesi Miccoli, Coselli, Chericoni, Vichi e Focosi che con l'Ambra Cavallini hanno superato, al Pala Zoli di Pontedera, il Buggiano per 3-0 (25-12,25-19,25-11), guidando la classifica con p.9 a punteggio pieno dopo 3 giornate. Prima sconfitta stagionale per Maila Venturi con il Bisonte Firenze in A1. Al Mandela Forum ha vinto Millenium Brescia per 3-0. Prosegue con il vento in poppa la Toscanagarden Nottolini che al Palapiaggia di Capannori ha vinto 3-0 contro Fanball Orsaro Filattiera. La consorella della Bionatura, dopo tre giornate, comanda la classifica nel girone A della serie D con 8 punti a pari merito con Pallavolo Cascina.



Foto Francesco Francioni