Una Luna radiosa fa brillare il suo Cannes semifinalista di Coppa di Francia

mercoledì, 13 novembre 2019, 22:02

di Valter Nieri

Momento esaltante per Luna Carocci che irradia gioia grazie a quella energia interiore contagiosa in tutta la squadra. Martedi al Palavittorie il Cannes del tecnico bolognese Riccardo Marchesi ha liquidato 3-0 il Vandoeuvre (25-21,25-20,25-21) qualificandosi per le semifinali di Coppa di Francia, principale obiettivo della Globetrotter per chiudere l'esperienza francese con un fantastico triplete,dopo aver già vinto scudetto e Supercoppa. Dopo una partenza in campionato non troppo convincente la preparazione tecnica e fisica adottata da Marchesi sta dando i frutti ed i risultati si vedono. Dopo il successo interno per 3-0 contro Paris, nella settima giornata di campionato il Cannes ha espugnato il difficile campo del Gymnase Maillan infliggendo un 3-1 alle temute nero-rosa di Le Cannet. Una vittoria esterna che ha consentito alla squadra della Croisette il sorpasso in classifica al quarto posto, proprio su Le Cannet, dopo un recupero di posizioni ancora in fermento. In questo momento a precedere in classifica il Cannes sono soltanto il Nantes (3.o a + 1), Beziers (2.o a +4) e Mulhouse(primo a + 6).



"Vincere a Le Cannet non era facile-dice Luna-e a detta di molti abbiamo disputato la più bella partita in questo inizio di stagione. Forza e posizione sul parquet e rapidità in difesa forse sono le armi migliori che abbiamo usato contro una grande squadra".



Inizia intanto a vacillare il cammino di Mulhouse che ha rischiato di uscire in Coppa contro il Beziers. Al Palais des Sports la squadra del presidente Gérard Reeb ha vinto 3-2 al termine di un incontro pazzesco. La squadra di Salvagni sotto di due set a zero e 17-20 nel terzo è riuscita a rimontare annullando diversi macht point,vincendo il parziale di 35-33 e il tie break 16-14. Ed è proprio Béziers il prossimo avversario della globetrotter di Antraccoli,che riceverà sabato al Palavittorie alle ore 19 per l'ottava giornata di campionato. L'autostima di Luna è contagiosa in tutta la squadra. E' una delle poche se non la sola ad aver finora disputato tutte le partite sia in campionato, sia in coppa nonostante l'ampia rosa che consente al tecnico di alternare le pedine e far riposare le sue bande come Rankovic impiegata sabato e la Coneo che ha preso il suo posto martedi in Coppa.Ma Luna è sempre li con la sua versatilità, preziosa ed insostituibile a fare la regista di difesa ed a guidare la sua squadra.



"Sono felice di essermi qualificata per la semifinale di Coppa.Un argomento che mi sta a cuore e che riprenderemo in esame il 14 marzo quando in semifinale dovremo incontrare di nuovo Le Cannet,sperando di ripetere lo stesso risultato di sabato.Nell'altra semifinale si giocherà Mulhouse-Venelles".



In questo scorcio di stagione nel Cannes si sta notando una preziosa e decisiva abnegazione della difesa guidata da Luna Carocci.