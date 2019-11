Sport



Una Pantera rabbiosa e cinica espugna Peccioli

domenica, 3 novembre 2019, 13:05

di Valter Nieri

Il ruggito della Kriva Pantera Lucchese si fa sempre più forte e anche Peccioli, alla fine, deve arrendersi sotto i colpi dell'attacco lucchese. In un Pala SC.M. gremito di spettatori per incitare la propria squadra prima in classifica, la Kriva ha unito idee ed energie, sviluppando il suo gioco in maniera corale, senza farsi intimorire da una bella coreografia ed un toccante e curioso inno di Mameli, per dare un tono di importanza alla gara.

Il roster iniziale è quello della scorsa settimana nella partita vittoriosa contro Cascina. Bartoli in regia opposta a Barberini, al centro Bramante e Piegaia, Torriani e Farsetti di banda, liberi alternati Davini e Bini. Dopo un avvio che favorisce la Kriva (+6), Peccioli recupera portandosi sul 16 pari. A questo punto entra sul parquet Cristina Dovichi (non ancora in perfette condizioni fisiche) rilevando Farsetti.

La Kriva lascia pericolosamente andare Peccio in vantaggio di 3 per raggiungerlo di nuovo e portarsi sul 19-20. Contiene negli ultimi giochi la reazione avversaria con Bartoli e compagne che chiudono il set a proprio favore 23-25. Nel secondo set Peccioli mantiene un leggero ma costante vantaggio sulle lucchesi e sul 17-13 Bigicchi prova la carta Farsetti, per dare una sterzata al match, in sostituzione di Dania Torriani.

Il distacco però non si riduce ed anzi le ragazze di coach Panaiotti insistono con caparbietà pareggiando i conti vincendo meritatamente il set 25-17. Nel terzo set dentro Torriani, fuori Farsetti con Dovichi che rimane S1 e Barberini opposto. Si procede punto a punto in un clima infuocato, con gli spettatori locali che incitano la propria squadra ad inseguire una nuova impresa da capolista neopromossa.

Kriva riesce a rimanere concentrata ed a spuntarla sul filo di rasoio 27-25. Il quarto set combattuto fin dall'inizio, pari al 15 ed adrenalina che aumenta da entrambe le parti. L'interruzione per mancanza di luce finisce per favorire la squadra di casa che alla ripresa sbaglia meno chiudendo il set 25-22 per il 2-2. Esito rimandato al tie-break, il secondo per Livia Bartoli e compagne in tre partite, dove, nonostante qualche punto regalato per errori in battuta, la squadra di Bigicchi è più cinica chiudendo set e partita 15-11.

CONCLUSIONI



Oltre al temperamento si è notato un miglioramento ed una maggiore cura nella tecnica individuale con Bigicchi che riesce a lavorare bene sulle giovani, in questo caso Barberini e Bini. La Pantera è cresciuta molto rispetto alla stagione passata nella tenuta della concentrazione: lo scorso anno questo tipo di partite le perdeva, mostrando insicurezza soprattutto in trasferta. In questo avvio la squadra è più cinica ed insegue il risultato con freddezza nei momenti cruciali, nonostante un calendario che le ha proposto una partenza in salita,smuovendo però sempre la classifica.

L'ESPERIENZA DI BARTOLI-BRAMANTE, DOVICHI e TORRIANI

Per vincere subito l'esperienza è fondamentale in serie C. Lo si vede dall'impegno di Livia Bartoli nel garantire l'equilibrio tra i reparti ed anche nella brillantezza delle sue idee, così come fece lo scorso anno nella Lucchese e come invece non fece la Pantera dove in quel ruolo lesinava una eccessiva piattezza. La società ha avuto il merito di convincere a rimettersi le scarpette ad Alessia Bramante.

In serie C di giocatrici così ce ne sono poche per velocità, forza, sincronismo sia in difesa sia in attacco da zona 3. Torriani, Farsetti e Dovichi, unitamente alla giovanissima Barberini, costituiscono un attacco insidioso da zona 4 S1 e S2 e da zona 2. Tutto questo in attesa del rientro a dicembre di Arianna De Cicco per consolidare ancora di più la forza della squadra.

COACH BIGICCHI: "UNA PROVA DI MATURITA', PERO' MI PREOCCUPANO LE CONDIZIONI FISICHE DI DOVICHI E BRAMANTE"

Smorzato entusiasmo da parte del tecnico. Bigicchi è soddisfatto dell'approccio alla partita ed anche del gioco espresso dalla sua squadra però... "Difficile per chiunque vincere a Peccioli, chiunque avrà difficoltà ad imporsi qui. In una partita tiratissima abbiamo un po' sofferto in fase di ricezione,ma tutto sommato abbiamo reagito bene nei momenti di difficoltà. Purtroppo Cristina Dovichi risente ancora di un dolore al ginocchio ed in settimana non si era mai allenata.La stessa Alessia Bramante non è in perfette condizioni fisiche. Siamo rimaneggiati al centro per l'assenza della De Cicco ed in effetti un po' stiamo soffrendo. La mia squadra dovrà crescere e lo potrà fare quando saremo al completo".