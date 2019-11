Sport



Una vittoria e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari

giovedì, 28 novembre 2019, 09:42

Una vittoria e una sconfitta per le squadre del Basket Femminile Porcari nelle gare disputate mercoledì 27. Cede l’Under 18 sul campo de Le Mura Spring, vince ancora invece l’Under 14 che piega il Baloncesto Firenze.

Under 18. Le Mura Spring – Bf Porcari 56-46 (8-14, 27-30, 40-36). Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, le ragazze di Corda subiscono la rimonta delle lucchesi ma restano a contatto nel terzo quarto. Nell’ultimo tempino invece Le Mura ottiene un parziale che le consente di portare in fondo il risultato.

Tabellino: Spinetti, Martini, Da Prato, Granata, Bartoli 20, Marcucci, Fusco 9, Manzoli, Tocchini 5, Del Carlo 2, Del Frate 10. Coach Corda.

Under 14. Bf Porcari – Baloncesto Fiorenze 71-30 (20-9, 36-15, 48-23). La squadra di Francesca Salvioni supera per la seconda volta in quattro giorni il Baloncesto, presentatosi con solo otto giocatrici.

Tabellino: Tasha, Veroni, Souaba 4, Tovani 4, Marsili 21, Cavalzani 16, Giorgetti 2, Terbraake 2, Spitaletto 4, Uberti 12, Leli 2, Ndiaye 4.

Le prossime gare. La prima a scendere in campo sarà l’Under 16 che venerdì 29 alle 19.15 giocherà al Palasuore contro Massa. Sabato alle 18.30 l’Under 13, sempre al Palasuore, sfiderà l’Invictus Livorno. Domenica 1 dicembre due impegni: l’Under 14 alle 15.30 sarà di scena a Reggello; la Promozione alle 18 al Palasuore affronterà il Basket Team Pistoia.

Sosta infine per l’Under 18 che tornerà in campo martedì 17 dicembre alle 19.45 sul campo della Pf Montecatini.