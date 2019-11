Sport



Un'Ambra Cavallini a valanga mette al tappeto la Kriva Pantera Lucchese

lunedì, 25 novembre 2019, 09:02

di Valter Nieri

Ambra a valanga al Palamartini,inaugura il nuovo impianto di illuminazione spengendo però la luce di una Kriva che è stata in partita soltanto per venti minuti del secondo set, giusto il tempo per far scaldare i muscoli alla squadra di coach Giannotti, poi Caverni, Coselli, Danti e Donati hanno regolato i conti in maniera più facile del previsto.



Gli attacchi continui di capitan Caverni, Coselli e Donati già nel primo set non trovavano un muro pronto ad allungare il gioco,ma andavano a segno inesorabilmente per un agevole 17-25. Nel secondo set la Kriva è stata in partita per una ventina di minuti grazie anche al costante incitamento di Cristina Dovichi che spronava le sue compagne a reagire. Coach Giannotti schierava in campo la Focosi al posto della Coselli in battuta. Ma anche lei sbagliava così la Kriva si portava sul 16-14, alimentando speranze di rimonta. Ma un ace della Donati ed un attacco della Danti riportavano subito in parità la loro squadra. La Chericoni affondava dal centro con due facili schiacciate per il 18-21. Un muro della Dovichi riavvicinava a meno 1 la Kriva ma poi ancora Coselli filtrava sul muro di Piegaia e Farsetti chiudendo il set 20-25.



Il terzo set è solo una formalità da espletare e la Kriva non reagisce e vista la superiorità avversaria molla perdendo quello spirito guerriero che l'aveva sempre contraddistinta. Il pubblico la incita alla reazione,ma la squadra ha le polveri scariche e non ci riesce. Il fischio finale dell'esperto arbitro Fabio Pranzini di Firenze, al suo 1560.o incontro,è una liberazione alle sofferenze della squadra di casa ed espelle di gioia un'Ambra Cavallini che è ancora a punteggio pieno dopo 6 giornate ed ha concesso soltanto due set alle sue avversarie, per un ruolino di marcia da record in serie C.



Fa festa soprattutto il quintetto lucchese della squadra di Pontedera formato da Coselli, Miccoli, Chericoni, Focosi e Vichi.Le prime tre da titolari hanno disputato la loro buona partita. La Coselli ha messo a segno 12 punti ed insegue un' altra promozione dopo quella che nello scorso campionato le consentì di accedere dalla B2 alla B1 con Fucecchio. A Ilaria Miccoli questa squadra assomiglia a quella della Nottolini di due anni fa quando vinse con un punteggio record il girone di B2. La Focosi ha avuto lo spazio di qualche gioco e la Vichi è entrata nel terzo set in sostituzione della palleggaitrice Virginia Ghezzi, mettendo anche a segno, con una girata improvvisa, il punto finale del 25-13 per uno 0-3 fin troppo facile. La Kriva con questa sconfitta scivola in quinta posizione a pari merito di Errepi Grosseto e Peccioli, ad un solo punto da Cascina e Buggiano.



ROSTER E SCORE



Kriva: Davini (L), Bini (L), Bartoli (K) 2, Bramante 3, Farsetti 2, Torriani 4, Barberini 6, Dovichi 11, Farella, Piegaia 2, Frulletti 3. All. Alessandro Bigicchi.

Ambra Cavallini: Miccoli(L),Chericoni 5, Coselli 12, Bernini, Donati 9, Chiti 2, Caverni (K) 15, Focosi, Vichi 1, Ghezzi, Danti 10, Falleri. All. Fabio Giannotti.

Arbitro: Fabio Pranzini di Firenze

ACE: Danti 4, Caverni 2, Chericoni, Donati e Frulletti 1.



L'IRA DEL TEAM MANAGER ARIANNA PALLA



A fine partita il team manager della Kriva Arianna Palla è un fiume in piena. "Non si può giocare così dimesse,senza un minimo di reazione. Non mi va giù il terzo set perso in questa maniera. Anche se l'avversario ci è superiore, non è giustificata una resa così grave e non da tradizione della Pantera. Vedremo se sarà il caso di prendere provvedimenti".



MASSIMO BARTOLI AMMETTE LA SUPERIORITA' DELLA SQUADRA AVVERSARIA



L'ex presidente della Lucchese ed oggi uno dei Patron della Kriva Pantera Lucchese Massimo Bartoli fa i complimenti alla squadra ospite. "C'è soltanto da fare i complimenti ad una squadra che gioca un bel volley ed è molto organizzata. Le nostre avversarie hanno giocato in maniera superba in tutti i ruoli dall'attacco alla difesa, riducendo molto le nostre velleità. Di solito si chiede nell'analizzare una sconfitta se è stato merito dell'avversario o colpa propria. Stasera direi che è stato soprattutto merito del nostro avversario che ci ha annichilito. Al momento il divario fra le due squadre è troppo ampio. Noi però non dobbiamo abbatterci ma riprendere a fare punti contro squadre alla nostra portata.



SODDISFATTO L'ALLENATORE OSPITE FABIO GIANNOTTI



Particolarmente soddisfatto l'allenatore ospite Fabio Giannotti. "Non mi aspettavo una vittoria così facile anche se va detto che siamo stati agevolati dalle condizioni non perfette di Dovichi, Bartoli e Barberini. Stiamo andando bene però il campionato è lungo e non ho mai visto vincerlo nel mese di novembre. Dobbiamo continuare ad essere determinati ad ogni partita. La mia squadra ha giocato molto bene ed ho il vantaggio di avere in squadra Caverni e Danti, giocatrici di categoria superiore".