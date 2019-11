Sport



Vittoria in serie B Femminile per Le Mura Spring contro Polysportiva Lavagna

domenica, 17 novembre 2019, 18:54

Le Mura Spring - Polysport Lavagna 55-50 (14-14; 24-25; 40-38)

Le Mura Spring: Cibeca 2, Nottolini 2, Tessaro 5, Viale 12, Menchetti 3, Morettini, Rapè, Mbeng 4, Cecchi 21, Ragghianti 4, Masini, Michelotti 2. All.: Giannelli

Polysport Lavagna: Annigoni, Aldigretti 16, Lombardo, Fantoni 4, Copello 12, Spinelli, Bianchino 1, Donati, Fortunato 15, Bruzzone 2. All.: Daneri

Arbitri: Zanzarella e Costa di Siena

Partita all'ultimo respiro quella tra le senior Spring e Lavagna, risolta solo nelle battute finali.

Primi due punti di Cecchi (saranno 21 peronali a fine gara) ma poi le ospiti passano avanti con distacchi massimi di un possesso, ma le Spring riescono ad impattare a fine periodo sul 14 pari.

Sec9ndo quarto con il punteggio che non si sbocca per 2" poi Lavagna piazza un parziale di 7-0 (14-21). Reazione delle Spring che riescono a riportarsi sotto all'intervallo (24-25).

Alla ripresa le padrone di casa riescono a mettere la testa avanti (26-25), ma le ospiti sono sempre reattive riescono a risorpassare (28-31). Ancora avanti Lucca sul 34-33 , che riesce a chiudere il periodo sul 40-38.

Nuovamente avanti in apertura di ultimo quarto le ospiti con la tripla di Copello (40-41), ma Ragghianti riporta ancora avanti le Spring (42-41), che a questo punto ci resteranno fino alla fine.

"Prova di carattere stasera - commenta coach Giannelli - avevamo bisogno di una vittoria e soprattutto di tornare a vincere fra le mura di casa. Pur giocando ancora a corrente alternata, il nostro gioco sta pian piano migliorando. Se iniziamo a segnare un po' di più dalla distanza e alziamo la percentuale ai liberi possiamo, come fatto in parte stasera, giocarcela con chiunque."

La top scorer Cecchi: "Non è stata una partita semplice con tanti alti e bassi. Felice della vittoria perché nonostante i momenti di difficoltà siamo riuscite a gestire anche le situazioni più complicate lottando sempre fino in fondo su ogni pallone. Abbiamo avuto momenti di smarrimento che non ci hanno aiutato, l’importante però era crederci e il risultato alla fine penso parli da solo".

Prossimo impegno al Palasport di Grosseto il 23 novembre ore 18 contro Gea basket.