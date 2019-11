Sport



Vittorie esterne di qualità per Bionatura e Toscanagarden. Capannori gongola in alto

lunedì, 25 novembre 2019, 20:02

di Valter Nieri

Tanto entusiasmo a Capannori per due squadre sotto lo stesso logo, che escono vittoriose da due difficili trasferte. La Bionatura nel girone C di B1 ha sbancato il Palarusciello infliggendo un perentorio 3-0 al Csai Clai Imola, dimostrando la sua superiorità sia in difesa che in attacco e confermando la tradizione positiva negli scontri diretti contro la squadra emilina sotto per 7-2. La Toscanagarden invece vince a Massa contro Viviquercioli 3-1 nella sesta giornata di serie D girone A ed è prima in classifica a pari merito con Riotorto, battuto al tie break sul proprio terreno il 26 ottobre. Per la Bionatura nel girone A di B1 in questo suo terzo successo consecutivo ad emergere è stato ancora il collettivo ed a proposito ecco il commento di coach Becheroni: "Per avere una squadra forte e coesa ci vuole una integrazione di intenti ed è soltanto così che si può esprimere una qualità di gioco. Ho sempre avuto fiducia nel comportamento delle mie atlete che sanno sempre come comportarsi". Ha giocato inizialmente la stessa formazione delle ultime partite con Bresciani opposta alla Renieri, Roni e Salvestrini di banda, Mutti e Magnelli al centro, Battellino libero. Nel terzo set il coach ha fatto entrare Puccini al posto di Salvestrini mentre in diverse occasioni la Migliorini è entrata in battuta al posto della Magnelli. La pazienza è stata l'arma in più di Roni e compagne, che giocando con maggiore continuità è riuscita a spuntarla contro un buon avversario, reduce da una vittoria importante contro Trevi,che nel finale dei set ha ceduto. I parziali:19-25/22-25/20-25. Con questo successo la squadra sale in quarta posizione con p.10 alla pari di Castelfranco e Angelini Cesena. A 12 punti ci sono Under 18 Volleyro Cdpazzi Roma e Termoforgia Cbellino Ancona mentre al comando è tornata Timenet Empoli con p.14 approfittando del turno di risposo delle giovani romane che assieme alla Bionatura hanno già scontato il turno di riposo.



IN SERIE D LA TOSCANAGARDEN ESPUGNA MASSA E CONQUISTA IL PRIMATO IN CLASSIFICA



In serie D emerge la Toscanagarden che cerca i tre punti e li ottiene schiodando i set dopo un grande equilibrio.I parziali: 22-25/21-25/25-21/16-25, con le avversarie che hanno ceduto soltanto nel quarto set. Coach Stefano Capponi,da otto anni in bianconero,sta vivendo il miglior momento del suo periodo a Capannori con delle ragazze tutte al di sotto dei 18 anni. "Anche a Massa la mia squadra si è imposta nel gioco e queste ragazze sono veramente da ammirare per la tenacia e la costanza di giocare sempre allo stesso livello nello scorrere dei set. A volte si trovano come avversarie atlete di 35-40 anni che ancora giocano per passione e per loro batterle sta diventando una cosa normale". A Massa tutte hanno offerto un rendimento positivo ma se devo dire un nome su tutti: Giulia Lunardi,l'opposto,ha fornito una prova da MVP della partita.Perfetta e prolifica nel punteggio. Quest'anno l'abbiamo anche promossa capitano della squadra ed è quasi pronta per fare il salto con la squadra di B1, con Becheroni che la sta già portando in panchina. "Questo il roster titolare di Massa: Elisa Romani,17 anni,palleggiatrice, alternata a Elisa Biagioni, 17 anni. Opposta Giulia Lunardi 16 ann. Bande: Martina Nuti,15 anni e Edyes Pitrolo 17 anni. Centrali: Alice Castiglioni 17 anni e Benedetta Catani, 17 anni. Libero: Matilde Tea Brake. Era assente per malattia l'altro libero Diletta Mazzoni. La classifica: Toscanagarden e Riotorto p.15, seguite da Luca Consani Grosseto e Pallavolo Cascina. Sabato la settima giornata con la Toscanagarden che riceve al Palapiaggia la terza in classifica Luca Consani di Grosseto, con l'opportunità,vincendo,di allungare ancora. Si gioca alle 17,30.



DUE SQUADRE IN SIMBIOSI CON BECHERONI



Bionatura e Toscanagarden adottano allenamenti mirati coordinati dal super revisore Becheroni che trasmette le sue idee a tecnici preparati nella stessa società. Oltre alla preparazione l'Alex Ferguson bianconero, blindato da Paolo Gradi e dal vice Presidente Enrico Bertini per paura che altre squadre se lo portino via, si ritaglia due ore di tempo settimanali il venerdi da dedicare al video analisi per studiare l'avversario di turno. Oltre alla preparazione Becheroni riserva sempre molta attenzione e scrupolosità alla tattica di gioco.