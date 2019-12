Sport



Al via la Ludec Cup: il Palacavanis torna ad essere per tre giorni la capitale del basket Under 14

giovedì, 5 dicembre 2019, 18:20

di Valter Nieri

Tre giorni di basket giovanile nazionale al Palacavanis di Porcari. Torna da domani la Ludec Cup, uno fra i tornei nazionali più importanti Under 14, con la partecipazione delle più forti rappresentative regionali. Un torneo che Patrizia Fanucchi e Marco Del Carlo istituirono undici anni fa per ricordare il loro figlio Luca Del Carlo, scomparso in un tragico incidente stradale e da allora è cresciuto sempre più di importanza con lo scopo di mantenere i livelli di motivazione elevati nello svolgimento del basket e dare l'opportunità agli Under 14, crescendo, di provare nuove sensazioni ed emozioni,nello sperimentarsi in confronti ad alti livelli.

La pratica del basket e dello sport in generale aiuta molto allo sviluppo fisico ma anche della personalità di questi ragazzi motivati a mettere in mostra in questo torneo le loro qualità ed a fare bene in questo torneo per i forti motivi che rappresenta.

Si sfideranno le regioni di Toscana, Liguria e Lazio nel girone A mentre Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna nel girone B. Le convocazioni sono motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti questi ragazzi che porteranno un grande seguito di famiglie e di appassionati nella piccola frazione di Porcari molto attiva nello sport.

Qui hanno sede il Porcari Volley, ma anche nel ciclismo amatoriale hanno un grande seguito il Team Stefan e Torretta Bike, mentre l'Atletica Porcari è presente nell'atletica a livello competitivo e nel podismo a livello non competitivo dove vince il Trofeo Podistico Lucchese da oltre venti anni.

La Ludec centra sempre la sua attività sul settore giovanile ma vanta anche una prima squadra capitanata dalla leggenda del basket Mario Boni nel campionato di Promozione. Il settore giovanile da queste parti viene valorizzato ed inteso come spinta all'ottenimento di un risultato ed ora con la Ludec Cup è diventato un trampolino di lancio per tutto il movimento cestistico nazionale, con osservatori attenti a visionare il percorso dei ragazzi promettenti,alcuni dei quali dopo aver partecipato alle prime edizioni sono arrivati alla serie A.

Un dispositivo di crescita con potenzialità educativa che renderà il Palacavanis una bolgia in questo fine settimana. L'importanza dell'evento ha smosso l'interesse anche del presidente FIP della Toscana Simone Cardullo,che presenzierà la cerimonia di apertura alle ore 15 di domani, e del presidente Fip della Lombardia Alberto Bellondi, in carica da quasi due anni, dopo 26 anni di attività negli organici del consiglio direttivo.

Ma soprattutto saranno loro, gli atleti di questo torneo, pronti a sbocciare e calcare il parquet. Fra i convocati della Toscana anche un lucchese: Andrea Brogioni del Basketball Club Lucca. Questo il programma delle partite a seguito della presentazione: Ore 16,30 Toscana-Lazio;ore 18,30 Lombardia-Emilia Romagna (detentrice del torneo).

Sabato si gioca anche di mattina con inizio alle ore 9 per Liguria-Toscana; ore 11 Emilia Romagna-Piemonte; ore 14 Clinic per punti PAO, poi si ricomincia a giocare alle 17,45 con Lazio-Liguria ed alle 19,45 Piemonte-Lombardia.

DOMENICA LE FINALI

Domenica le finali.

Ore 10 finale per il 5.o e 6.o posto;

ore 12,30 finale 3.o e 4.o posto ed alle 15,30 la finalissima per il 1.o e 2.o posto.

A seguire le premiazioni ad iniziare dalle 17,30. Il Presidente Patrizia Fanucchi: "La nostra soddisfazione,ogni anno,è vedere l'interesse per questo torneo da parte di ragazzi che si affacciano nelle categorie più importanti del basket ed il loro affiatamento".

Questo l'Albo d'oro

2009: Vanoli Cremona;

2010: CMB Lucca.

2011: Monte dei Paschi di Siena;

2012: Junior Casale Monferrato.

2013: PMS Moncalieri;

2014: Selezione regionale Lombardia​;

2015: Selezione regionale Lombardia;

2016: Selezione regionale Lombardia;

2017: Selezione regionale Friuli Venezia Giulia;

2018: Selezione regionale Emilia Romagna.