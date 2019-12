Sport



Altri due volti nuovi alla "Pro Cycling Team Fanini"

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:43

Alla corte di Manuel Fanini sono infatti arrivate le giovanissime Beatrice Pozzobon (18 anni) e Ylenia Fiscarelli (17 anni). La Pozzobon, trevisana di nascita, ha cominciato a correre grazie al papà che le ha trasmesso la grande passione per le due ruote.

Da "esordiente" ad "allieva" Beatrice ha praticato molto il ciclocross ottenendo importanti risultati a livello nazionale (per lei un secondo e un terzo posto ai campionati italiani in stagioni diverse); inoltre da esordiente è arrivata prima nel ranking nazionale del cross con un eccellente bottino di 7 vittorie.

Discreto anche il percorso su strada dove, in varie categorie, la Pozzobon ha ottenuto due vittorie e un sacco di piazzamenti.

Ora per lei inizia questa nuova, frizzante avventura fra le grandi. "Il mio obbiettivo? - ha sottolineato Betrice – è quello di trovare il giusto spazio in squadra e di esprimermi al meglio".

L'analisi tecnica è affidata al nuovo direttore sportivo Mirko Puglioli: "La Pozzobon è una passistona, una ragazza tranquilla, una grande lavoratrice. Ha enormi margini di crescita".

La Fiscarelli arriva da Foggia; è al secondo anno da junior ed è una passista veloce che si difende anche in salita.

Nella stagione appena conclusa Ylenia si è posizionata al nono posto della classifica generale junior del "Campania".

Nel 2018 con il Team "Fiorin" ha anche conquistato una medaglia d'argento ai campionati italiani su pista. Ha praticato anche il cross arrivando seconda nella classifica generale del Giro d'Italia di ciclocross.

Anche per lei la passione le è stata tramandata dal papà che è stato anche il suo primo allenatore.

"Voglio fare bene in tutta la stagione – ha aggiunto Ylenia Fiscarelli - voglio aiutare la squadra in tutte le gare e fare e più piazzamenti possibili. Spero in una convocazione nazionale e spero di fare bene anche agli italiani di strada".

"Ylenia – ha aggiunto il ds - è un cavallo pazzo in senso positivo; è ancora junior e quindi, sulla carta, ha un grande futuro davanti perché è un prospetto interessantissimo. A prima vista sembra una passista a cui piace andare all'attacco.