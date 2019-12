Basket Day 2020: Gesam e Geonova in campo a favore della Croce Verde

Altri articoli in Sport

giovedì, 26 dicembre 2019, 10:41

Gran finale di questo 2019 per l’Asd Pugilistica Lucchese con il suo boxeur di punta Marvin Demollari che per una notte è re di Roma conquistando la finale del Trofeo delle Cinture Wbc Fpi e a marzo salirà sul ring per la serata valida per il titolo contro lo sfidante...

martedì, 24 dicembre 2019, 18:35

E' tornata a casa per trascorrere le feste natalizie in famiglia e con il suo fidanzato Gerardo. Luna Carocci si rilassa dopo un periodo da grande protagonista nel volley internazionale

martedì, 24 dicembre 2019, 11:52

Fine dell'anno in crescendo per il settore giovanile della Polisportiva Capannori che centra due successi importanti con i gruppi Under 18 e Under 16

martedì, 24 dicembre 2019, 08:58

Quando la palestra si trasforma in un grande ostello. Succede a Porcari, al Palasuore dove le quattro squadre che prenderanno parte a un torneo nazionale di basket Under 14 venerdì 27 trascorreranno la notte insieme, con il parquet che sarà trasformato in una sorta di grande camping coperto, compreso fra...

lunedì, 23 dicembre 2019, 17:38

Il XV di mister Giovannico chiude il 2019 con una vittoria importante e si avvicina alla capolista Florentia

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:33

Due vittorie, un pareggio e una partita rinviata per maltempo: le giovanili del Tau Calcio Altopascio chiudono la prima parte di campionato senza sconfitte