Sport



Basket Golfo Piombino travolge Geonova 95 a 79

lunedì, 9 dicembre 2019, 00:14

24/16 – 31/19 – 17/19 – 23/25

24/16 – 55/35 – 72/54 – 95/79

Basket Golfo Piombino: Bianchi 6, Procacci 10, Eliantonio 19, Molteni 7, Mazzantini 18, Mezzacapo , Sodero 15, Persico 14, Iardella 6, Riva , Pistolesi. All. Andreazza, Ass. Formica

Geonova: Del Debbio , Banchi 5, Kushchev 6, Vico 21, Petrucci 13, Okiljevic , Simonetti , Drocker 6, Bartoli 18, Pierini 4, Genovese 6. All. Catalani , Ass Puschi

Non è andata, alla fine la trasferta a Piombino è risultata più ostica del previsto, se diamo un occhiata ai numeri ci rendiamo subito conto che diverse cose non sono andate.

Cominciamo dalle percentuali al tiro, Piombino ha girato con 63% da due ontro il 43% della Geonova , rimbalzi 44 contro i 38 e dato ancora più significativo, gli assist 20 contro i soli 9 dei bianco/rossi.

Unica nota positiva la doppia cifra di Bartoli che da metà dell'ultimo quarto fino alla sirena finale si è caricato la squadra sulle spalle e a suon di canestri ha evitato che la sconfitta avesse numeri decisamente più pesanti.

Prossimo appuntamento in casa, il 14/12 alle ore 21:00 contro Cecina.

La cronaca

Primi due punti a firma Petrucci, risposta di Mazzantini da tre, poi ancora lui per due punti da sotto.

Un inizio dai ritmi alti 8/6 dopo i primi due minuti con un Piombino partito decisamente forte che con Sodero e compagni si spingono fino al 14/6 , obbligato coach Catalani a fermare il gioco con un time-out.

Il Piombino non sbaglia un tiro e prova a scappare 20/8 a tre minuti dal termine, con una Geonova che gira con percentuali al tiro troppo basse per tenere il passo dei padroni di casa.

Cambi per Catalani, entra Del Debbio, Drocker e Pierini che sembrano sortire l'effetto sperato, prima Pierini, poi un Vico particolarmente in forma questa sera fanno risalire la squadra fino al meno sei, 22/16 a un minuto dalla prima sirena, Piombino che va sui liberi per il 24/16 e la prima sirena ferma il gioco.

Il secondo quarto si apre con i padroni di casa sulla lunetta, a rispondere è Drocker dagli oltre sei metri per il 29/20., ma continuano a essere pochi i tiri che vanno a segno per i bianco/rossi.

E' ancora Drocker che sblocca con una bomba per il 34/23, poi perché la Geonova riesca a far muovere nuovamente il punteggio, bisogna arrivare ai due minuti dal riposo lungo con due liberi di Vico, un contropiede di Banchi e Petrucci da sotto per il 49/28.

Geonova che accorcia ancora con Petrucci dalla lunetta 51/35, con un minuto da giocare e un Piombino che è quasi al 60% da due e 45 da tre, contro un 32% da due e un 30% da tre, di nuovo a segno il Piombino e poi la sirena manda tutti negli spogliatoi, 55/35 il punteggio

Si riparte con Genovese che da quasi metà campo infila una bomba incredibile, ma la soddisfazione dura una sola transizione, Sodero risponde da tre e ancora lucchesi sotto di venti.

Poi è Petrucci in contropiede e Vico da tre per il meno 15, un gap che la Geonova non riesce a recuperare, si continua a giocare con continui ribaltamenti di fronte fino al 72/54 della terza sirena.

Ultimo quarto ancora in controllo dei padroni di casa che in meno di un minuto si riportano sul più 22, Geonova che non molla, ma le sue percentuali non salgono, salgono invece le quotazioni di Bartoli, che inanella un canestro dietro l'altro restringendo il solco scavato dal Basket Golfo Piombino che si era spinto fino al più 26, finale a Piombino 95/79.