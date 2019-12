Sport



Basket lucchese in prima linea per Dynamo Camp

sabato, 14 dicembre 2019, 15:00

di giuseppe bini

Presentata alla Ego Wellness Resort l'iniziativa che vede la sinergia di cinque squadre di basket della città, unite sotto il segno della solidarietà

Martedì 17 dicembre, alle ore 21:00, grande festa dello sport e della solidarietà al Palatagliate, con cinque società: Basket Le Mura, Basketball Lucca, Skywalkers, Le Mura Spring e Libertas, che hanno aderito all'iniziativa in favore di Dynamo Camp, il primo campo di terapia dinamico riabilitativa in Italia, sulla Montagna Pistoiese.

"Sulle montagne di San Marcello - spiega Elena, una volontaria -, il nostro obiettivo consiste nel far fare le cose a tutti, sulla base di quello che si sentono, tra le tante attività all'interno del campo: dalla radio al teatro, dal tiro con l'arco fino all'arrampicata". Su quest'ultimo aspetto c'è da dire che alla Dynamo Camp si trova il primo centro in cui è possibile arrampicarsi in carrozzina.

"L'obiettivo della terapia è il divertimento, è dare fiducia ai ragazzi - ha proseguito la volontaria -. A lucca è la prima volta che viene creato un evento di così ampie proporzioni in favore di Dynamo Camp".

La Dynamo Camp accoglie sessioni con diverse tipologie, con ragazzi dai sei ai 17 anni, ognuna di esse può comprendere circa 90 ragazzi, oppure 26 famiglie.

"É da 37 anni che la pallacanestro è insieme a noi - ha esordito Renato Malfatti di Ego Wellness Resort -, e anche attualmente abbiamo sia maschile che femminile che si allenano qua da noi tutti i giorni. Quando Piancastelli mi ha proposto di collaborare a questo evento benefico ho subito accettato, sia per la Dynamo Camp sia per la sinergia che si è creata tra tutte le realtà del basket lucchese. L' importante è l'azione benefica, e noi faremo anche una ulteriore raccolta fondi per il periodo natalizio".

L'idea di attivarsi in favore di questa realtà parte da un progetto del polo scolastico Fermi-Giorgi, che dal 2017 organizza stage con i propri studenti.

Martedì sarà una serata di festa - ha raccontato Andrea Piancastelli, in rappresentanza del Basket Le Mura -, per stare insieme pensando al domani, per fare eventi soprattutto benefici, ma insieme, con un obiettivo sportivo differente, ovvero far crescere insieme le varie realtà. Intanto siamo insieme per Dynamo Camp e questo è importante. Martedì ci saranno due squadre di trenta componenti ciascuno, ogni squadra darà componenti, maschi e femmine, insomma ci sarà da divertirsi".

Anche Lucca Skywalkers si è detta onorata del coinvolgimento, mentre Francesco Caredio ha parlato a nome de Le Mura Spring : "Partecipiamo con la squadra del campionato di serie b, la nostra società è appassionata a questo evento".Dopo i saluti del BasketBall Club Lucca, ecco la consegna del salvadanaio ufficiale di Dynamo Camp, da parte degli studenti del liceo sportivo a Renato Malfatti. Il salvadanaio, dove sarà possibile fare donazioni, resterà alla Ego per tutto il periodo natalizio.

Appuntamento quindi martedi sera alle ore 21.00 al Palazzetto dello Sport di Lucca.

Foto Ciprian Gheorghita