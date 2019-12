Basketball Club Lucca, Andrea Brugioni convocato nella rappresentativa Toscana

Altri articoli in Sport

martedì, 3 dicembre 2019, 09:01

Fermo da luglio, il giovane di Bagni di Lucca torna alle corse questo fine settimana, sempre con la Peugeot 208 R2 e con al fianco di nuovo la mamma, Titti Ghilardi

martedì, 3 dicembre 2019, 08:53

La 24enne mezzofondista romana approda nella squadra femminile. Il d.t. Martinelli: “L’obiettivo è la serie A Bronzo”

lunedì, 2 dicembre 2019, 18:39

Prima sconfitta stagionale per il Rugby Lucca che cade tra le mura amiche contro il Pistoia per 5-13. Partita sottotono degli uomini di mister Giovannico che, penalizzati dal campo pesante e dalla pioggia, non hanno saputo esprimersi al meglio

lunedì, 2 dicembre 2019, 17:15

Si è svolto ieri a Lucca, il derby fra le squadre di tennistavolo del girone B della serie D2 regionale: Forte Dlf Lucca e Incas Caffè

lunedì, 2 dicembre 2019, 17:10

Per la Pugilistica Lucchese, con il “10° Criterium Regionale giovanile di pugilato della Toscana”, che si è disputato a S. Leonardo in Treponzio nella giornata del Memorial dedicato a Antonio Monselesan, si conclude una stagione veramente da incorniciare

lunedì, 2 dicembre 2019, 16:47

Chiamato ad un’impresa ai limiti dell’impossibile, mai nessun team ha rimontato lo 0-4 del match d’andata, il Circolo Lucca Vicopelago esce a testa altissima dalla semifinale scudetto di Genova vincendo 2-1 contro le vice campionesse d’Italia