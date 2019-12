Sport



Bene il week-end delle giovanili del Tau: tre vittorie e un pareggio

lunedì, 9 dicembre 2019, 12:53

Il week-end dell'Immacolata ha portato bene al Tau Calcio che conquista tre vittorie e un pareggio. Gli Allievi Elite vincono di misura contro la Prolivorno Sorgenti e i B si impongono con un bel 4 a 1 sul Bibbiena. Finisce in parità la partita dei Giovanissimi Elite contro il Margine Coperta, mentre i B fanno cappotto sul Pescia Calcio.

Allievi Elite

Prolivorno Sorgenti – Tau Calcio 0 – 1

Formazione Prolivorno Sorgenti: Rossi, Raciti, Conti, Gradassi, Fraschi, Grigoli Chimera, Mauriello, Porcellini, Di Fiandra, Lucchesi, Liguori, Basile, Figoli, Pasquini, Colombini, Sottoscritti, Gianfranchi, Mosca, Domenici, Bottoni.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Ricci, Filieri, Amorusi, Quilici, Belluomini, Tragni, Menconi, Bachini, Kane. Di Biagio, Bellucci, D'Andrea Pisani, Lartini, Fiorentini, Lleshi, Manfredi, Rocco.

Marcatori: Rocco.

Una classifica ancora tutta da decidere. Con i tre punti guadagnati domenica, il Tau riacciuffa lo Scandicci, con cui condivide il secondo posto in classifica a un solo punto dalla Sestese capolista. Per la penultima partita prima della pausa natalizia gli amaranto hanno un appuntamento, in casa, contro il Bibbiena

Allievi B

Tau Calcio – Bibbiena 4 – 1

Formazione Tau Calcio: Becchi, Giannotti, Lleshi, Mauriello, Ceccarelli, Gigante, Fiorentini, Oliva, Manfredi, Rocco, Lotti, Calu, Banti, Carmignani, Ceraolo, Lebbiati, Sabatini, Vitrani, Warid.

Formazione Bibbiena: Goretti, Casini, Spignoli, Cresci T., Giuntini, Bonchi, Scatizzi, Marmorini, Cendali, Mugnaini, Grini, Loddi, Cresci L., Cafaggini, Valentini, Lanini.

Marcatori: Warid, Vitrani, Rocco, Fiorentini; Bonchi.

Fino al 30' del primo tempo è stato il Bibbiena a dominare il campo, ma la ripresa è stata tutta color amaranto. Fiorentini ha pareggiato al 5' del secondo tempo, raddoppiato da Rocco dopo un solo minuto. Il gol del 3 a 1 è stato segnato al 10' da Vitrani, mentre al 39' Warid ha chiuso definitivamente la partita con la quarta rete. Non cambia la classifica, che vede il Tau ancora in quinta posizione con 23 punti. Prossimo incontro contro il Margine Coperta.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Margine Coperta: 1 -1

Formazione Tau Calcio: Maranghi, Fasciana, Ballini, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Vitolo, Coppola, Maurelli, Lari, Lapi, De Luca, Scarselli, Cinelli, Croci, Sammartino, Zani, Conticelli, Ferrucci.

Formazione Margine Coperta: Bertini, Tisca, Nunziati, Perillo, Luporini, De Angelis, Iaropoli, Ferrari J., Mema, Drca, Vanni, Ferrari G., Conti, Corbani, Gabadoni, Meoni, Moretti, Benedetti, Pardini, Sforzi.

Marcatori: Lari; Nunziati.

Nonostante il pareggio contro l'avversario più temibile, gli amaranto di Pucci non si fanno spaventare e difendono il primo posto in classifica. Con 35 punti e in vetta alla classifica, il Tau costringe proprio il Margine a rimanere in seconda posizione e si prepara alla trasferta contro l'Armando Picchi.

Giovanissimi B

Pescia Calcio – Tau Calcio 0 – 6

Formazione Pescia Calcio: Corona, Molendi, Sartini, Buonaiuto, Simi, Bertocci, Franciosa, Campione, Omobude, Ciald, Telesco, Di Vita, Bendinelli, Cinelli, Galligani, Lazzari, Shehu, Zourhmane.

Formazione Tau Calcio: Balluchi, Matteucci, Matteoni, Stringari, Lucchesi, Psani, Notarelli, Belli, Casolare, Bellandi, Ferrari, Del Picchia, Garzella, Bartelloni, Vannucchi, Musumeci, bgazzi, Stefani, Vitali.

Marcatori: Notarelli, Pisani, Garzella, Casolare 2, Vitali.

Prosegue la cavalcata dei Giovanissmi B che restano primi in classifica, pari merito con il Margine Coperta. Prossima partita contro il Sant'Alessio.