Bionatura e Kriva: vittorie convincenti per un Natale più sereno

domenica, 22 dicembre 2019, 09:55

di Valter Nieri

Un fine settimana convincente per le squadre lucchesi che vincono i rispettivi turni casalinghi per affrontare con più serenità le feste natalizie. In B1 la Bionatura con una grande prova di orgoglio fa suo il derby contro Castelfranco, vincendo in rimonta dopo essere stata sotto 2 set ad 1. I parziali: 25-22/24-26/18-25/25-19/15-11 per un 3-2 che la colloca in settima posizione di una classifica molto corta, dove con una vittoria si sale nelle posizioni play off e con una sconfitta si rischia di ritrovarsi nella zona rossa. Il livellamento rende più spettacolare ed incerto un campionato che dopo dieci giornate vede al comando della classifica Termoforgia Cbellino con p.21, seguito ds Megabox Battistelli Pesaro e Urbino a punti 18.

IN SERIE C TUTTO FACILE PER LA KRIVA CONTRO IL LIVORNO

Vittoria agevole per 3-0 (25-19/25-15/25-13) della Kriva Pantera Lucchese che nel girone B di serie C liquida Livorno Volley in maniera più facile del previsto. Un successo che la rilancia in zona play off in quarta posizione dopo 10 giornate di un campionato che continua a dominare l'Ambra Cavallini di Pontedera, ancora a punteggio pieno. Le ragazze di coach Bigicchi potevano avere una classifica migliore senza i noti infortuni e problemi fisici, il più preoccupante quello che ha coinvolto il capitano e regista Livia Bartoli. Non vengono però intaccati i programmi della società che erano e rimangono i play off e la squadra è per il momento in piena sintonia. Alla ripresa del torneo, dopo la sosta natalizia, l'11 gennaio la squadra di coach Bigicchi e Bonomini è attesa ad una trasferta sulla carta non proibitiva, dovendo andare a fare visita alla Codipi Dream Volley Pisa, fanalino di coda ed a secco di successi. Una opportunità quindi per Bartoli e compagne di avvicinarsi alla terza posizione occupata attualmente da AM Flora Buggiano, che la precede di 2 soli punti.

IN A1 MAILA VENTURI AFFRONTA OGGI LA LEADER DELLA CLASSIFICA CONEGLIANO

Nella sua prima stagione da titolare in A1, Maila Venturi, libero del Bisonte, è attesa ad un incontro molto impegnativo oggi pomeriggio al "Mandela Forum"di Firenze, quando alle 17 scenderà sul parquet per affrontare la leader della classifica Imoco Volley Conegliano. Per il libero lucchese un momento magico della sua carriera che vuole proseguire per tutta la stagione. Attualmente la sua squadra occupa la sesta posizione che divide con Sargella Monza, avendo fatto 18 punti in 11 partite. Un bilancio provvisoriamente più che positivo che sta regalando tante emozioni al numeroso pubblico fiorentino.

IN SERIE D TOSCANAGARDEN STABILE NELLE PRIME POSIZIONI

Continua il processo di crescita della Toscanagarden Nottolini che ieri pomeriggio ha superato con un rotondo 3-0 il G.S.Vvf di Livorno (25-17/25-23/25-22) per la decima giornata del girone A di serie D. La squadra di Capponi,imbottita di giovani talenti tutti al di sotto dei 18 anni, sta continuando a marciare nelle prime posizioni della classifica e dopo 10 giornate è quarta con p.22, tre soltanto meno della coppia di testa formata da Riotorto e Luca Consani di Grosseto. Anche in serie D il campionato è molto equilibrato e le atlete bianconere stanno confermando di essere competitive e di poter lottare per le posizioni che contano fino in fondo alla stagione.

IN PRIMA DIVISIONE LA LIBERTAS DI BENEDETTA QUILICI ,GORI E COSCI ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

Per il Comitato territoriale Appennino Toscano continua a marciare spedita la Libertas di Ponte a Moriano nel girone B di 1.a Divisione. La squadra del presidente Giuseppe Palagi continua imperturbabile a vincere tutte le partite. Dopo sei giornate è ancora a punteggio pieno e procede a braccetto con il Progetto Volley Bottegone in testa alla classifica. Decisivo per le sorti della classifica e probabilmente del campionato, sarà lo scontro al vertice in programma l'8 febbraio alla palestra M.L.King in località Bottegone di Pistoia. Il capitano Gori e le esperte Cosci e Quilici sollecitano le giovani compagne a rimanere concentrate e attente come ieri sera quando la Libertas si è imposta al Palasport di Ponte a Moriano per 3-0 contro i V.V.F.Mazzoni (25-11/25-17/25-16).

GLI AUGURI DE LA GAZZETTA DI LUCCA

A nome del direttore Aldo Grandi, la redazione de La Gazzetta di Lucca augura un sereno Natale e felice anno ai dirigenti e a tutte le atlete del Volley lucchese e che il nuovo anno sia portatore di tante soddisfazioni e consenta l'avverarsi dei sogni più belli.



Foto di Simone Lencioni Ph