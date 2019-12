Cena di Natale per Basketball Club Lucca e Geonova

Altri articoli in Sport

venerdì, 20 dicembre 2019, 15:13

Lucca dopo tanti anni rientra nel grande pugilato professionistico con la semifinale che vede sul ring Marvin Demollari della Pugilistica Lucchese seguito dal tecnico Giulio Monselesan che incrocerà i guantoni contro il romano Luca Angeletti, in palio la finale per la Cintura pesi piuma versione Wbc Fpi

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:43

Alla corte di Manuel Fanini sono infatti arrivate le giovanissime Beatrice Pozzobon (18 anni) e Ylenia Fiscarelli (17 anni). La Pozzobon, trevisana di nascita, ha cominciato a correre grazie al papà che le ha trasmesso la grande passione per le due ruote

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:40

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:07

Il Gs Lammari sotto la bandiera amaranto con lo slogan: “Insieme si può !”, domenica scorsa (15 dicembre) ha riunito nell’annuale appuntamento di fine stagione e di auguri con il pranzo natalizio, il proprio gruppo sia non competitivo che agonistico, presso il ristorante Villa Papao a Lunata

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:07

Ivano Fanini, storico patron di "Amore e Vita - Prodir", personaggio conosciutissimo e molto apprezzato nel mondo del ciclismo, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione di tre aneurismi

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:37

Quattro vittorie e una sconfitta per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno dei vari campionati. Vincono Promozione, Under 18, Under 14 e Under 13, battuta invece l’Under 16. Ecco il quadro dei risultati