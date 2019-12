Ciclismo femminile: il "Toscana" ringrazia i comuni e... rilancia

Altri articoli in Sport

venerdì, 6 dicembre 2019, 18:27

Ultimi accorgimenti in casa Le Mura Lucca per la trasferta di domenica in quel di Empoli, palla a due fissata per esigenze televisive alle 19.30, dove le biancorosse saranno ospiti di una Use Scotti Rosa Empoli reduce da due colpi esterni consecutivi e che sta salendo alla ribalta come una...

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:50

La prima squadra del Tau Calcio Altopascio, dopo il bel risultato contro la Cuoiopelli, si prepara ad affrontare la trasferta contro la Valdinievole Montecatini

venerdì, 6 dicembre 2019, 10:51

La saltatrice barghigiana della Virtus supera gli 1,82 a Modena e conquista il primato regionale di sempre

venerdì, 6 dicembre 2019, 09:38

A sorpresa e quindi ancora più gradita, è arrivata a Giuliano Gabrielli, presidente dello Sporting Club S.Donato , gloriosa e storica società di calcio giovanile di Lucca, la notizia che uno dei quattro esponenti del calcio lucchese che verranno premiati il 9 dicembre 2019 dal Coni di Lucca, al teatro...

giovedì, 5 dicembre 2019, 18:20

Tre giorni di basket giovanile nazionale al Palacavanis di Porcari. Torna da domani la Ludec Cup, uno fra i tornei nazionali più importanti Under 14, con la partecipazione delle più forti rappresentative regionali

giovedì, 5 dicembre 2019, 18:00

Pablo Giovannetti non ha ancora dodici anni e calca le pedane da ben poco tempo, ma sta dimostrando, una gara dopo l'altra, di essere una delle stelle più splendenti della scherma lucchese