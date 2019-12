Sport



Debora Vanuzzo lascia Pieve a Nievole e si rimette sul mercato

giovedì, 19 dicembre 2019, 09:21

di Valter Nieri

Una clamorosa notizia scuote l'ambiente e il mercato del volley. La signora del volley, Debora Vanuzzo, ha ufficialmente lasciato il Montebianco di Pieve a Nievole. Finisce qui un rapporto di amore che era culminato al termine della scorsa stagione con la promozione diretta in serie D, di una squadra costruita sapientemente dal D.S. Alessandro Lippi e che i coach Russo e Silvestri avevano portato a dominare il girone.

Alla base di questa clamorosa decisione idee e opinioni diverse fra l'opposto camiglianese e allenatore e dirigenza dall'altra, non trovando le due parti un punto di incontro. Questa la versione di Debora rilasciata in esclusiva a La Gazzetta di Lucca: "Non c'erano i presupposti per rimanere. Io gioco e ho sempre giocato per vincere, quindi preferisco avere intorno a me persone che hanno il mio stesso obiettivo. Non condivido la gestione tecnica dell'allenatore Lorenzo Branduardi ed il contesto che si è creato con scarsa motivazione, quando invece dovrebbe essere il contrario. Non voglio con tutto questo accusare l'allenatore, perché a farmi prendere questa decisione ci sono stati una serie di fattori e non scaturiti tutti da lui. Non si è però nemmeno creato un clima sereno ed un gruppo unico e coeso come quello dello scorso anno. Questa è stata la mia seconda stagione alla Pieve. Un biennio che conserverò fra i miei migliori ricordi soprattutto per la felice annata culminata con la promozione diretta in serie C e che mi consentì di avere uno splendido rapporto con le mie compagne. A questo punto rimango in attesa che si riapra il mercato di gennaio, ormai prossimo, per vedere se ci saranno i presupposti per cambiare squadra. Potrei farlo per regolamento soltanto in categoria superiore, quindi in B2 e francamente non mi dispiacerebbe l'idea di risalire di categoria".

Debora Vanuzzo ha disputato l'ultima partita con la squadra pievarina il 16 novembre al Palabertolazzi, una partita vinta 3-0 contro Blu Volley Quarrata. Da allora non si è più presentata con la prima squadra del presidente Saverio Severi. In classifica dopo nove giornate la squadra è precipitata in decima posizione a pari merito con VBC Arnopolis e Savino del Bene con p. 6 scaturiti dal misero bilancio di due sole vittorie a fronte di sette sconfitte. Fanalini di coda Certaldo con p.5 a Blu Volley Quarrata ancora a zero. Montebianco è inserito nel girone A che vede al momento primeggiare Lupi Estintori Folgore S.Miniato con p.25.

NELLA SCORSA STAGIONE IL MEGLIO DI DEBORA

Due volte laureata, la seconda di recente in Scienze e tecnologie geologiche all'Università di Pisa, attualmente lavora alla West Systems di Pontedera occupandosi di monitoraggio e caratterizzazione ambientale, la ventisettenne Debora Vanuzzo, aveva conquistato la calda e numerosa tifoseria pievarina, diventando nell'anno della promozione una delle protagoniste assolute, il faro della squadra. La sua potente parallela, da zona 2, ha prevalso sulle attaccanti avversarie finendo sempre in doppia cifra, miglior realizzatrice della squadra e miglior opposto dell'intero campionato. Le sue coordinazioni e meditazioni dalla seconda linea hanno infiammato il numeroso pubblico del Palafanciullacci che aveva anche coniato uno slogan su di lei per elogiarle le gesta atletiche e darle la carica per essere ancora più determinante. Lo sviluppo del progetto aveva catturato le sue emozioni e la sua voglia di dimostrare tutta la sua classe in campo e fuori, visto che è soprannominata la signora del volley, perché sempre composta ed educata dentro e fuori del parquet. Ora però è cambiato tutto. Si è sfaldato fra lei e la società quell'amore che li aveva uniti e che di comune accordo, senza rancore, sembra finito. Come sono finite quelle belle trame di gioco che finalizzavano le azioni delle palleggiatrici Bigagli, Iozzelli e Colzi. E' il corso della vita e dello sport: non sempre si riesce ad arrivare fino in fondo. La carriera sportiva di Debora proseguirà in B2? La Gazzetta di Lucca seguirà tempestivamente l'evolversi della situazione.