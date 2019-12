Sport



Dinucci-Tripetetolo, avanti insieme. Il diesse: "Puntiamo a valorizzare i giovani"

sabato, 21 dicembre 2019, 08:54

di Valter Nieri

Si rinnova consolidandosi il rapporta fra il D.S. lucchese Massimiliano Dinucci e la Tripetetolo Pitti Shoes di Lastra a Signa. Nel ristretto cerchio dei D.S. lucchesi rimasti in attività Dinucci a 40 anni è uno fra i più giovani in un ciclismo dalle nostre parti ancorato a livello organizzativo e di squadre da quegli irriducibili che coltivano la loro passione da decenni cercando di reclutare giovani che abbiano voglia di praticare uno sport duro, faticoso, ma di grande fascino e valore educativo. La passione di Dinucci verso questo sport, che ha praticato anche a livello agonistico prima di salire sull'ammiraglia, è improntata sulla valorizzazione dei giovani, coadiuvando uno dei santoni in questo ruolo, Daniele Masiani, dal quale ha imparato a superare ostacoli e ad adottare strategie correttive. Massimiliano non ha l'aguzia spigliata che caratterizza i toscani, ma ha sempre preferito far parlare i pedali dei corridori. Non gli manca certo l'entusiasmo e la sua esultanza liberatoria è vissuta ad ogni vittoria della sua squadra con emozioni intense. Lavora mesi e mesi per rincorrere quel successo ed una volta ottenuto scoppia in un pianto liberatorio, perchè lui è così,ritorna mentalmente ragazzo ed atleta allo stesso tempo, focoso e colmo di passione come se avesse vinto lui. A mano a mano che si avvicina lo striscione di arrivo i suoi battiti del cuore aumentano a causa di stress ma soprattutto di ansia, ma poi finita la corsa tutto ritorna nella normalità. Abita a S.Anna, ma a casa ci sta poco tempo. Dopo le ore di lavoro trascorse alla manifattura tabacchi dedica il tempo libero soltanto al ciclismo ed a parlare con i suoi corridori e con il suo maestro Masiani. La squadra del neo presidente Walter Biancolini, eletto dal consiglio direttivo,succeduto a Bruno Bartali, si preannuncia protagonista nella categoria elite under 23 con tanti giovani di qualità vogliosi di mettersi in evidenza e di abbeverarsi di successi. Si sta per chiudere un anno positivo per la squadra fiorentina, costellato dai successi di Riccardo Marchesini, vincitore il 14 luglio del 64.o Giro del Montalbano a Bacchereto e del ventiquattrenne Nicholas Cianetti che il 31 marzo colse un successo prestigioso nel 46.o Criterium di Monaco, Trofeo Paco Alonso. Ma soprattutto, e qui va il merito dei protagonisti ma anche dei loro direttori sportivi, la società ha lanciato nel professionismo due suoi corridori: Riccardo Marchesini, fra i più costanti Elite nell'intera stagione con i suoi oltre 20 piazzamenti nei primi dieci,passato ad Amore & Vita-Prodir di Ivano e Cristian Fanini e Leonardo Tortomasi, 24 anni,passato alla Neri sotto la guida di Luca Scinto. Anche l'atleta di Partinico si è guadagnato il professionismo dimostrando una costanza di rendimento nell'intera stagione ora premiata come prossimo gregario di Giovanni Visconti.

LA TRIPETETOLO 2020

Dodici gli atleti che compongono la squadra 2020 fra riconfermati e nuovi. "Punteremo molto su Giovanni Loiscio - dice Dinucci - un corridore completo di Castellaneta ed a soli 22 anni è il più esperto della squadra. Il pugliese sarà il nostro atleta di punta in un programma che prevede diverse nostre partecipazioni a gare nazionali ed internazionali. In estate andremo a correre anche in una corsa a tappe spagnola, mentre ci auguriamo di poter disputare il Giro d'Italia Under 23". L'emergente che lavora con il decano dei D.S., il grande Daniele Masiani. Quanto si impara da lui. "A Masiani devo tutto - risponde Dinucci - dalla mia crescita quando correvo alle strategie in corsa che mi ha insegnato da quando sono Direttore Sportivo. Da lui ho imparato come seguire la crescita graduale degli atleti e a come promuoverla,le tattiche da adottare. Poi lo ringrazio di avermi concesso l'opportunità di avanzare con le mie idee e di avere sempre più spazio a contatto con gli atleti. A livello tecnico ci confrontiamo molto anche con il nuovo e preparato Team Manager Alessio Annunziata". Ancora da ufficializzare il dodicesimo componente della nuova squadra, che probabilmente sarà un corridore ungherese, concesso in prestito dalla Cofidis di Elia Viviani. Questi gli altri 10 atleti, tutti Under 23,oltre naturalmente come sopra riportato a Giovanni Loiscio:



Samuele Bianchi (passista cronomen); Matteo Bernacchioni (ancora da scoprire le sue caratteristiche), Matteo Giachi (velocista); Diego Sergiampietri (passiata veloce esplosivo); Niccolò Ciafardini (scalatore); Leonardo Paolieri (velocista); Lorenzo Viviani (scalatore); Pietro Sarti (scalatore); Tommaso Perazzolo (velocista); Giulio Fabbri (passista-scalatore). Un gruppo bene assortito. "Siamo veramente contenti - conclude il D.S. di S.Anna - ci candidiamo fra le squadre protagoniste. Abbiamo fiducia in questi giovani e conto molto sulla crescita di Giulio Fabbri, da me allenato due stagioni fa nella categoria juniores quando ero D.S. della Pitti Shoes. Ci candidiamo ad essere fra le tre squadre più forti della Toscana".