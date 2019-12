Sport



Ennesima trasferta per la Geonova in Piemonte

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:33

Ultima partita del 2019 e penultima del girone di andata e ancora l'ennesima trasferta, durante questo primo girone, solo cinque volte la Geonova ha giocato sul proprio parquet, una doverosa precisazione, perché giocare fuori casa è sempre più complicato.

La squadra torna in quel Piemonte che di questa stagione tutto è, tranne che accogliente, il suo clima è nebbioso, umido e freddo, proprio una trasferta per niente esaltante, ma la via che la Geonova deve percorrere per scrollarsi di dosso un po' di inseguitori e puntare alle parti alte della classifica passa anche da Borgosesia.

La loro posizione di classifica è la penultima, dopo c'è solo il Montecatini a zero punti, eppure a giudicare da un po' di dati non sembrerebbe tanto male, più o meno le sue sconfitte non hanno mai superato i 5/6 punti di differenza, per trovare la prima sonora sconfitta si deve risalire alla settima di campionato contro l'Etrusca San Miniato.

Sicuramente il suo attacco è il reparto che produce meno, è infatti la squadra con meno punti realizzati, in compenso, a bilanciare la cosa ci pensa la difesa, la sesta del campionato, mentre la Geonova che ha qualche punto in più nelle amni, si ritrova con un difesa vicinissima all'ultima posizione di classifica.

Da qui le incognite di una partita che andrà vista e vissuta minuto per minuto, da mettere nel conto che il Basketball Club Lucca ha una squadra forse troppo corta dopo l'infortunio di Pagni e la defezione di Petrucci per cui coach Catalani avrà il suo bel da fare perché la sua coperta riesca a coprire ogni singolo listello del parquet del Borgosesia.

Queste le sue parole:

"Giochiamo l'ultima partita del 2019 in casa di Borgosesia, sarà una partita importante in termini di classifica per entrambe le squadre. I due punti in palio sono punti molto pesanti che possono muovere la classifica in modo significativa per entrambe le squadre. Quello di Valsesia è un campo difficile in cui tante squadre anche più attrezzate hanno faticato durante questa stagione, giochiamo contro i nostri avversari che hanno rispettato un turno di riposo nell'ultima giornata, quindi probabilmente avranno ricaricato le pile, noi andiamo a Valsesia dopo aver successo in casa contro Cecina che sicuramente ci ha dato un po' di slancio, andremo in formazione diversa in quanto non avremo Petrucci, ma sicuramente cercheremo di alzare il ritmo e cercheremo di avere un impatto diverso quanto meno in termini di atteggiamento difensivo e di impatto da questo punto di vista. Sicuramente Borgosesia è una squadra è una squadra giovane che ha cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione cede in grosso e Cazzolato due giocatori prolifici da un punti di vista offensivi, sappiamo che hanno mezzi e qualità fisiche per incidere molto bene in attacco con gli esterni ed essere una squadra molto volitiva soprattutto in difesa, perché possono davvero far tante cose, non sarà sicuramente una partita favile per l'importanza dei due punti in palio, ma sarà sicuramente una partita sentita e una partita che cercheremo di giocare con il coltello tra i denti per portare a casa questa vittoria".

Fischio e palla in aria sabato 21 dicembre ore 18 al Pala Loro Piano.