Final Four di Tennis: al Tc Prato il primo singolare femminile

venerdì, 6 dicembre 2019, 23:02

Una splendida location ha ospitato, questa sera, la cena organizzata per dare il benvenuto alle Final Four di tennis serie A1 che si tengono per il secondo anno consecutivo a Lucca

venerdì, 6 dicembre 2019, 22:58

Nel secondo singolare della finale femminile Ludmila Samsonova ha ottenuto il punto del pareggio battendo 6-4 6-2 Kristina Kucova

venerdì, 6 dicembre 2019, 18:27

Ultimi accorgimenti in casa Le Mura Lucca per la trasferta di domenica in quel di Empoli, palla a due fissata per esigenze televisive alle 19.30, dove le biancorosse saranno ospiti di una Use Scotti Rosa Empoli reduce da due colpi esterni consecutivi e che sta salendo alla ribalta come una...

venerdì, 6 dicembre 2019, 15:50

La prima squadra del Tau Calcio Altopascio, dopo il bel risultato contro la Cuoiopelli, si prepara ad affrontare la trasferta contro la Valdinievole Montecatini

venerdì, 6 dicembre 2019, 10:51

La saltatrice barghigiana della Virtus supera gli 1,82 a Modena e conquista il primato regionale di sempre

venerdì, 6 dicembre 2019, 10:11

A tre mesi di distanza dall'ultima edizione e a sette mesi dalla prossima si torna a parlare del "Giro della Toscana" internazionale femminile