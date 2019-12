Sport



Final Four maschile: un Tabacco da urlo porta Messina in vantaggio

sabato, 7 dicembre 2019, 16:41

di giuseppe bini

Netta vittoria del Tc Vela Messina su Vigevano Selva Alta nel primo singolare dello scudetto maschile: Giorgio Tabacco strapazza Davide Dadda 6-2 6-4.



Mentre la finale femminile continua la lotta punto su punto, al Palatagliat ha debuttato quest'oggi anche la serie di incontri del maschile: il primo punto va al Tennis Club Vela Messina, alla prima partecipazione alla fase finale, che ha saputo imporsi su Vigevano grazie ad un determinato quanto concentrato e potente Giorgio Tabacco. L'atleta del club siciliano prende subito in amno le redini dell'incontro, aggiudicandosi in scioltezza il primo set concedendo solo due giochi all'avversario.



Nel momento più difficile dell'incontro, quando subisce un passivo di games ad inizio secondo set, riesce a superare la fase di affanno grazie anche ad uno sforzo mentale notevole, che delinea la concentrazione e la forza psicologica del futuro campione.



Il 16enne chiude la pratica in poco più di un'ora, aggiudicandosi il secondo set per 6-4.



“E’ stato bello scendere in campo per primo, in campionato non mi era mai capitato, e in questo splendido palazzetto. Non ho avvertito pressione particolare ma solo un po’ di tensione: del resto siamo in una finale”, ha dichiarato il tennista ai microfoni di Supertennis.

Foto di Ciprian Gheorghita