Gesam, intervento riuscito per Silvia Pastrello

Altri articoli in Sport

lunedì, 16 dicembre 2019, 17:16

Pedalate benedette di un team controcorrente, “battezzato” addirittura da un santo del nostro tempo. Fu infatti papa Giovanni Paolo II esattamente trent’anni fa a suggerire il nome di “Amore & Vita” a una squadra che ha scritto pagine importanti della storia del ciclismo preferendo sempre sulle proprie maglie un messaggio...

lunedì, 16 dicembre 2019, 17:05

Grande prova dei ragazzi di Giovannico che ripartono dopo la sconfitta con Pistoia e conquistano il secondo posto in classifica

lunedì, 16 dicembre 2019, 17:03

Si chiude con una vittoria netta il girone di andata della prima squadra del Tau Calcio. Una prima parte di stagione che, dopo qualche lieve incertezza, ha visto una squadra crescere con impegno costante

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:58

Il pilota lucchese torna al volante della vettura boema, affiancato da Luca Spinetti sulle strade dell'appuntamento stagionale conclusivo, in scena nel fine settimana sulle strade della tenuta di Castelvecchio Pascoli

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:02

Anche il bowling si affianca alla raccolta fondi per Telethon che si sta sviluppando proprio per questa intera settimana e saranno solo tre i punti in tutta Italia dove si potrà giocare e Lucca è uno di questi, gli altri due sono Roma e Triggiano

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:56

Un grandissimo Luca Dalle Luche nella tappa di Lido di Jesolo della Youth Cup giovanile 2019, quarta prova mondiale ed unica tappa italiana di karate