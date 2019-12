Sport



Grande inizio di serie D per la Toringhese di Edi e Martinelli

domenica, 15 dicembre 2019, 10:06

Quarto posto e due vittorie significative hanno caratterizzato le prime partite della Toringhese, formazione lucchese di calcio a 5 che milita nella serie D regionale. Per la formazione guidata da Filippo Edi l’inizio di stagione è stato di rodaggio in coppa Toscana, ma con l’inizio del campionato sono arrivati i risultati e una crescita importante anche in termini di gioco e di personalità.

L’ultima vittoria è stata esaltante , ottenuta in casa sul terreno della SS Annunziata dove, il venerdi sera, gioca le gare casalighe, ed è arrivata con una combattuta gara contro lo Scintilla Pisa, finita 4 a 3 con doppietta di Petroni e singola di Biancalana e Mei.

Questi i giocatori che sono scesi in campo : Nicola Di Bugno, Samuele Lucania, Davide Orsi ,Alessio Stefanacci , Andrea Baiocchi ,Federico Petroni, Andrea Biancalana ,Maichol Benedetti ,Matteo Mei, Arber Kolpreci ,Edoardo Amelio .

Allenatore Edi Filippo



Direttore sportivo Giuseppe Martinelli