I rimpianti di Ilaria Rosellini per una carriera interrotta troppo presto

giovedì, 12 dicembre 2019, 10:20

di Valter Nieri

Pantera Volley una squadra con alti e bassi ma con ricordi indelebili nei suoi 57 anni di storia, con lunghi trascorsi in B1 ed uno in A2 nella stagione 79-80, che le hanno dato un prestigio ed un traguardo unico nella storia del volley lucchese. Oggi con grande impegno ed invigorita dall'accorpamento con l'UPL sta cercando di risalire la china, forse ci riuscirà o forse no a ritornare ai fasti di un tempo che i meno giovani ricordano molto bene: momenti esaltanti e scolpiti nella mente di quelle protagoniste e fra queste c'era Ilaria Rosellini, pura banda nel vecchio classico ruolo oggi più specificatamente identificato in laterale e caricato di fatica in banda ricevitrice. Ilaria con le sue compagne di squadra nel 1980 inaugurò il Palamartini di San Marco, consumando scarpette su quel parquet,tanto bello allora, quando frustrato oggi dopo 40 anni di partite. Oggi nelle partite interne è quasi immancabile la sua presenza ad incitare la sua vecchia squadra con le nuove protagoniste impegnate nel campionato di serie C. Ogni volta le vengono in mente i dettagli di quando era lei in campo, momenti lontani, categorie importanti, che l'attuale dirigenza Papini, Arfavelli e Bartoli cerca di farli tornare di attualità nel giro di pochi anni.



"PANTERINA A VITA"



"Io sono una "panterina" a vita - dice l'ex banda - questi colori sono gli unici che ho indossato nella mia carriera agonistica, che mi hanno consentito di giocare in A2 in quella mitica squadra del presidente Mario Neri e di coach Sandro Biancalana". La sua è stata una carriera troppo breve vero? "Sì, troppo e ne ho tutt'ora rimpianti per non aver sfruttato i miei migliori anni, ritirandomi quando ne avevo appena 22. Mi sottoponevo a sforzi enormi durante il carico di lavoro ed ero saziata di agonismo. Entrai a lavorare e gli orari non mi consentivano di conciliare lavoro e sport. Il volley poi allora non era retribuito nel rimborso spese come oggi. Nell'84 mi sono ritirata dopo soli 9 anni di attività, scalando le categorie giovanili fino alla prima squadra. Mi diplomai alle Magistrali e nell'85 iniziai a lavorare da impiegata alla Superal di Altopascio. Dal 94 al 98 sono stata trasferita a Prato negli uffici che si occupavano di formazione e dal 98 a Pontedera dove tutt'ora lavoro negli uffici della Pam, che acquisì nel 99 la catena dei Supermercati Superal." Ilaria era un portento di banda, alta 1,83, aveva confidenza con la rete, una promessa del volley che purtroppo è durata poco. Si esaltava nelle sfide complicate. "Ero una che lottava sempre ed avrei voluto giocare anche in condizioni precarie. Ricordo una partita contro Ceramiche Sikenia di Sassuolo, partita al vertice di B1. Avevo la caviglia fasciata per risentimenti muscolari e per non aggravare le mie condizioni Biancalana mi tenne in panchina. Perdemmo il primo set. A quel punto mi rischiò ed entrai con la caviglia fasciata nel 2.o set. Ribaltammo l'incontro vincendo una partita incredibile ed io fui la meglio in campo. Non posso dimenticare quei momenti e quelle emozioni... Scaricavo sul parquet tutta l'andrenalina. Si soffre molto di più a stare fuori".



LA SQUADRA DI A2



Ci parli di quella esperienza in A2. "Ero giovanissima. Venivo da successi nei campionato giovanili, il più bello che ricordo quello juniores nel 78, ma già i tecnici mi portavano a giocare anche in prima squadra. Nell'Estate del 79 la Volvo Penta di Viareggio retrocesse dalla A1 alla A2. Per ragioni economiche non intendeva proseguire nelle categorie principali e cedette i diritti alla Pantera. Così mi trovai a giocare in A2 con alcune mie compagne di squadra ed assieme a quattro-cinque reduci della Volvo Penta. In quella squadra, spero di ricordarle tutte, c'erano Grazia Romani, Rossella Tessandori, Carla Volpi, le centrali Alessandra Monciatti, Laura Letari, Gabriella Bertolucci e Patrizia Martinelli. L'opposto era Tina Del Frate. Le palleggiatrici Giovanna Bianucci, Suelli Giannoni e Antonella Agostini. Il libero allora non esisteva, fu introdotto dalla FIVB nel 97 e dalla FIPAV nel 98. Purtroppo retrocedemmo ma fu per tutte una esperienza incredibile. Successivamente siamo state protagoniste in B1 raggiungendo i play off in due occasioni,nel frattempo c'era stato il cambio di presidente non più Mario Neri ma l'Avv. Luigi Cristilli. Nell'84 mi ritirai e ripeto ho un forte rimpianto per non aver sfruttato le mie capacità e sapere quali sarebbero stati i miei limiti. Per oltre 20 anni non andai più a vedere una partita, mi estraniai completamente dal volley. Mi sposai nell'85. Il matrimonio non andò bene ma ho un figlio, Simone di 31 anni, al quale sono molto legata. Rientrai come dirigente del Delta Luk, a fianco di Massimo Bartoli, nel 2012. Una attività che mi impegna ancora oggi, all'UPL sempre con Bartoli presidente. Il nostro codice Fipav l'abbiamo unito a quello della Pantera per consentire una squadra più solida. Mi occupo di analisi relative alla società e di studi e ricerche in ambito sportivo. Mi sono di nuovo appassionata a questo sport anche se ormai al di là della scrivania... Sono in sintonia con i progetti di Massimo Bartoli che vorrebbe una unica società vollystica allargata a Lucca e felice della unione del codice Fipav con la Pantera, la squadra che mi ha fatto sognare negli anni dell'adolescenza e che mi ha consentito una buona carriera nelle mie fasi di crescita. Questa maglia fa parte della mia vita".



L'EVOLUZIONE DEL VOLLEY



Dai suoi tempi ad oggi in cosa è cambiato il volley. "Nell'evoluzione fisica ed atletica delle giocatrici. Nelle metodologie di allenamento e di recupero dalla sforzo fisico, nella preparazione tattica degli allenatori. Tutti tasselli che hanno cambiato questo sport, oggi più tattico e tecnico. "L'esperienza di Ilaria sarà di prezioso aiuto alle giovani che intraprendono questa disciplina sportiva che già negli anni 70 riempiva di spettatori le palestre. "Alla Bacchettoni - conclude Ilaria per la Gazzetta di Lucca - gli spettatori erano tantissimi. Al Palamartini addirittura circondavano l'intero campo di gioco, stando in piedi e stretti, dopo che le tribune non avevano più posti disponibili. Siamo di nuovo in crescita dopo anni di distacco. Anche la nuova generazione di sportivi sta cominciando a divertirsi con il volley e noi dirigenti dobbiamo cercare di alimentare questa crescita".