Il Natale più bello per Riccardo Marchesini: sotto l'albero la maglia di Amore & Vita Prodir

sabato, 14 dicembre 2019, 20:44

di Valter Nieri

Si avvicina il Natale e l'aretino Riccardo Marchesini trova sotto l'albero il regalo più bello e desiderato : la maglia di Amore & Vita Prodir. La grande novità per la società di Patron Ivano Fanini è lui, un ciclista che ha addosso una grande voglia di fare bene anche da professionista e ricambiare la fiducia accordata. E' lui la nuova scommessa di Ivano e Cristian Fanini.

I suoi tifosi e gli appassionati di ciclismo sperano che non si perda, che continui a lottare fino a non sentirsi mai sazio di sudare, faticare ed emozionarsi nel suo terreno preferito delle salite, come ha dimostrato da Elite con la Tripetetolo quest'anno, rivelandosi uno dei migliori scalatori con una costanza di rendimento che gli ha consentito di arrivare una ventina di volte fra i primi dieci, vincendo alla grande il 14 luglio a Bacchereto il 64.o Giro del Montalbano, corso alla considerevole media, considerando la durezza del tracciato, di 38,527.

Una costante che gli ha consentito altri importanti piazzamenti come i secondi posti rispettivamente nel 10.o Trofeo Città di Malmantile e 6.o Trofeo Montelupo Città della Ceramica. Le sue sfide con Filippo Fiorelli in salita hanno acceso l'entusiasmo degli appassionati di ciclismo e guarda caso entrambi sono passati professionisti.

"Sono veramente contento e cercherò di ricambiare la fiducia dei signori Fanini - dice il ventiseienne di Castiglion Fiorentino - so di essere molto atteso ma è quello che ho sempre desiderato. Amore & Vita Prodir è una società importante, fra le più conosciute al mondo e sono onorato di farne parte".

Un passaggio di categoria che avviene ad età avanzata: 26 anni non sono pochi, però, non è mai troppo tardi per sfondare nel professionismo, specialmente nel ciclismo moderno dove sono in incremento i ciclisti che ottengono successi oltre i 30 anni... Riccardo sta vivendo il suo miglior periodo psicofisico dopo una stagione corsa al meglio e che poteva essere per lui trionfale se avesse avuto uno spunto più veloce, ma nel professionismo con corse più allungate e impegnative diventa fondamentale non perdere terreno quando la strada sale.

UNA CARRIERA DILETTANTISTICA SEGNATA DAI TROPPI INFORTUNI

Finalmente il vero Marchesini che può esprimere tutte le sue potenzialità.

"Nel 2015 un fastidioso virus mi fece perdere tutta la stagione - dice sconsolato - nel 2017 due cadute mi allontanarono mesi dalle gare. Finalmente quest'anno ho corso al pieno delle mie efficienze fisiche ed atletiche. Mi sento in questo momento un cardellino. Vado veramente molto bene".

Nell'evoluzione chi ha contribuito maggiormente al suo rilancio?

"Sicuramente i D.S.della Tripetetolo Masiani e Dinucci. Devo a loro questo pieno recupero e li ringrazio per quanto hanno fatto per me. Sono felice di aver contribuito ai successi della squadra che ha visto passare professionista anche Leonardo Tortomasi, passato alla Minsk."

IL CICLISMO, PANE QUOTIDIANO NELLA FAMIGLIA MARCHESINI

La tenacia e la perseveranza,la costanza di non arrendersi, la grinta e la luce che non si spegne mai in Riccardo ha riflessi anche in famiglia dove si parla di ciclismo come pane quotidiano. Lo zio Romano ha corso nelle squadre Fanini 35 anni fa. Il padre Maurizio è un consigliere del comitato regionale FCI, la sorella Giulia corre nella squadra Aromitalia Baslo Bike Vaiano del presidente Giugni. La Continental di Fanini potrebbe essere il suo trampolino di lancio come lo è stato per tanti corridori. Gli ultimi in ordine di tempo Pierpaolo Ficara e Danilo Celano che nel 2020 vestiranno la maglia della Sapura Cycling, una delle squadre asiatiche più forti, incrementando notevolmente il loro stipendio.

SI PROSPETTA UN TRIO ASSORTITO CON TIZZA-APOLLONIO E MARCHESINI

Il nuovo trio di Amore & Vita Prodir che fa sognare i tifosi è quello formato da Tizza, Apollonio e Marchesini. Un trio assortito che può essere competitivo su ogni tipo di tracciato in base alle caratteristiche tecniche individuali.

"In questo periodo di inattività - conclude Marchesini - alterno palestra alla bici, ma sto aumentando progressivamente i carichi di lavoro perché fra circa un mese farò l'esordio stagionale in Argentina alla Vuelta San Juan in programma dal 26 gennaio al 2 febbraio. So che ci saranno anche Peter Sagan, Fernando Gaviria e Remco Evenepoel. Una grande emozione trovarmi a correre con questi campioni. Finalmente posso assaporare il gusto del grande ciclismo vada come vada. Mi sento addosso una grande responsabilità e farò di tutto per non deludere il mio D.S. Vladymyr Starchyk con il quale mi sento costantemente per le tabelle di allenamento."

Lo staff tecnico del 2020 ha come Direttore tecnico Alessio Di Basco, primo D.S. Starchyk, secondo, terzo e quarto rispettivamente Giorgini, Marchetti e Zamparella. Ivano Fanini: "Sono felice per il salto di qualità di Ficara e Celano e fiducioso di aver preso un grande corridore come Marchesini. Nella nostra squadra avrà sicuramente modo di crescere ancora perché ha notevoli margini di miglioramento".