Il post-partita del Ds Dal Porto: "Prestazione eccellente, adesso al lavoro per le ultime tre partite"

lunedì, 2 dicembre 2019, 11:29

Finalmente il risultato è arrivato: dopo due pareggi "di riscaldamento", la prima squadra del Tau Calcio ha portato a casa un bel 3 a 2 contro la Cuioiopelli. Un risultato atteso, voluto, cercato, per il quale mister Cristiani, la squadra e tutta la società hanno lavorato duramente.

«La partita contro la Cuoiopelli ha visto un Tau maturo, preparato, che ha imbastito un gioco di grande qualità - commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo -. Tutti i reparti sono cresciuti, grazie a una preparazione scientifica e a uno staff tecnico che segue i giocatori quasi personalmente».

Una preparazione che, è evidente, ha dato i suoi frutti. «Ogni giocatore entrato, anche quelli che hanno giocato meno, ha dato il massimo e si è subito calato nel ritmo della partita, dimostrando di avere la mentalità giusta, di saper leggere il gioco e di mantenere gli stessi, altissimi, standard. Ne è un chiaro esempio il gol del 2 a 1 segnato da Santeramo, di solito diviso tra difesa e centrocampo: lavorando con intelligenza ha piazzato la rete del vantaggio sugli sviluppi di una calcio d'angolo, dando così nuova energia alla squadra».

Determinanti, inoltre, sono stati i cambi, effettuati con saggezza da mister Cristiani: «I cambi hanno segnato la svolta della partita. Sono entrati Benedetti, Pratesi, Antoni e poi sul finire Fanani: dai più esperti ai più giovani, tutti hanno portato il loro fondamentale contributo al risultato. Alla fine era quello che la società si auspicava per questo progetto: dare la possibilità ai più giovani di affacciarsi sul calcio dei grandi, dando continuità a quel "metodo Tau" così efficace nel settore giovanile».

Non manca un appunto per gli amaranto, rei di aver sprecato qualche occasione di troppo. «Hanno mancato in alcune parti del gioco, facendosi sfuggire altre palle gol. In alcuni momenti è mancata la finalizzazione di un'azione ben costruita, ma ci stiamo lavorando. Come sempre, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita».

Adesso guardia alta per le ultime tre gare prima della pausa natalizia. «Dobbiamo fare bene, portare a casa buoni risultati in vista della seconda parte del campionato».