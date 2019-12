Sport



Il post partita di Dal Porto: "Siamo soddisfatti: i ragazzi sono cresciuti"

lunedì, 16 dicembre 2019, 17:03

«Contro la Virtus Viareggio abbiamo fatto il nostro dovere - ha commentato Maurizio Dal Porto, direttore sportivo - dovevamo vincere e abbiamo vinto. Non abbiamo sofferto e la prestazione è stata eccellente. L'impressione è quella di una squadra cresciuta, che ha trovato una sua identità e che ha conseguito un rendimento sempre costante. La classifica rispetta le aspettative che ci eravamo dati e l'unica cosa che ci resta da fare è augurarci di conservare questo stesso spirito anche per il mese di gennaio».

«Siamo contenti di tutta la squadra, in particolare di quei 2002 che quest'anno hanno giocato sotto quota: nella prossima stagione avranno un anno di vantaggio, un anno in cui sono cresciuti e si sono messi alla prova con il calcio dei grandi. Ieri hanno giocato Fanani, i due gemelli Magini e Donati, all'esordio in porta. In più è tornato al gol anche Mengali, un risultato che per un attaccante è tutto. I complimenti, quindi, vanno a tutta la squadra, grandi e giovani, che si sono uniti e hanno creato un gruppo coeso e solido».

Domenica prossima appuntamento con la prima del ritorno, contro il Cascina: «Non è più la squadra che abbiamo conosciuto a settembre e forse è quella che si è rafforzata di più. Come sempre, non sarà una partita semplice ma neanche noi siamo più gli stessi».