Il Tau vince ancora. 3 a 0 in casa contro il Viareggio

domenica, 15 dicembre 2019, 16:47

3 - 0

TAU CALCIO. Citti (Donati, 40' secondo tempo), Magini G., Battistoni (Frugoli, 31' secondo tempo), Michelotti (Matteoni, 37' secondo tempo), Fanani, Del Sorbo, Antoni (Magini L., 18' secondo tempo), Maccagnola, Mengali, Chianese, Benedetti (Rossi, 38' secondo tempo). A disp.: Signorini, Riccomini, Pratesi. All.: Cristiani.

VIRTUS VIAREGGIO. Tonelli, Bianco (Masotti, 37' secondo tempo), Dell'Amico, Richieri, Grillo, Bordini, Manfredi G., Fascioli, Galloni, Balestri, Manfredi N. (Tonarelli, 41' primo tempo). A disp.: Gerini, Ndiaye, Pirola, Bonini, Ciocia, Belatti. All.: Tonelli.

ARBITRO. Luca Rosini della sezione di Livorno. Assistenti: Francesco Corcione e Matteo Cuppone della sezione di Pisa.

MARCATORI. Antoni, Benedetti, Mengali.

NOTE. Ammonizioni: Dell'Amico, Manfredi G.

La striscia positiva del Tau non si interrompe: nella sfida casalinga contro la Virtus Viareggio, la squadra di Cristiani ottiene altri tre punti. Finisce 3 a 0, in una domenica in cui tra le note positive c'è il ritorno al gol di Federico Mengali.

Ci vuole un tempo al Tau per scardinare la difesa avversaria: prima frazione giocata quasi interamente nella metà campo del Viareggio senza però grandi emozioni. Ci provano a più riprese Mengali, Michelotti, Antoni e Benedetti. In un paio di occasioni è bravo il portiere Tonelli a respingere le conclusioni. Poi al 42', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Antoni trova la rete alla sinistra del portiere. Appena il tempo di esultare che il Tau trova il raddoppio: Gianmarco Magini crossa dalla sinistra, Benedetti finalizza di testa.

Nella ripresa il copione non cambia: il Tau attacca, la Virtus Viareggio si difende. Come detto, finalmente Mengali, rientrato qualche settimana fa dopo un lungo stop, al 25' trova il gol. Da segnalare al 39' il debutto del secondo portiere del Tau, Alex Donati.